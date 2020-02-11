"Хочу быть в истории": Зеленский рассказал о своих амбициях

Владимир Зеленский рассказал о своих амбициях / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее пообещал украинцам дешевую ипотеку, отметил, что ему нравится быть президентом и занимается он этим не ради денег.

При этом Зеленский подчеркнул, что власть, которую ему дает пост президента, - это, прежде всего, возможность помочь, но никак не заработать деньги.

"Мне 42, я хочу быть в истории", - отметил Зеленский.

Также Зеленский уточнил, что ему нравится быть президентом страны, потому что эта должность возлагает на него ответственность.

"Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится", - рассказал президент, передает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеАстролог рассказала, каким президентом будет ЗеленскийНапомним, ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что главной стратегией для его команды в целом является "не потерять страну", а прекращение войны на Донбассе можно превратить в символ, который сплотит Украину.

"Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос - не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть. Потому, что когда ты берешь каждый регион, внутренне, что там происходит, в каждом... Донецк и Луганск - мы понимаем, там идет война. То есть я думаю, что наша задача в ближайшие годы - закончить войну. Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война", - сказал президент.