"Хочу быть в истории": Зеленский рассказал о своих амбициях

Зеленский уточнил, что ему нравится быть президентом страны, потому что эта должность возлагает на него ответственность.
Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее пообещал украинцам дешевую ипотеку, отметил, что ему нравится быть президентом и занимается он этим не ради денег.
При этом Зеленский подчеркнул, что власть, которую ему дает пост президента, - это, прежде всего, возможность помочь, но никак не заработать деньги.
"Мне 42, я хочу быть в истории", - отметил Зеленский.
Также Зеленский уточнил, что ему нравится быть президентом страны, потому что эта должность возлагает на него ответственность.
"Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится", - рассказал президент, передает Интерфакс-Украина.
Читайте такжеАстролог рассказала, каким президентом будет ЗеленскийНапомним, ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что главной стратегией для его команды в целом является "не потерять страну", а прекращение войны на Донбассе можно превратить в символ, который сплотит Украину.
"Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос - не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть. Потому, что когда ты берешь каждый регион, внутренне, что там происходит, в каждом... Донецк и Луганск - мы понимаем, там идет война. То есть я думаю, что наша задача в ближайшие годы - закончить войну. Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война", - сказал президент.