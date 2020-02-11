Не потерять страну и прекратить войну: Зеленский назвал главную цель своей команды

Зеленский назвал главную стратегию своей команды / УНИАН

Глава украинского государства Владимир Зеленский, который ранее высказался о "соросятах" и "зашкварах" в Слуге народа, заявил, что главной стратегией для его команды в целом является "не потерять страну", а прекращение войны на Донбассе можно превратить в символ, который сплотит Украину.

"Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос - не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть. Потому, что когда ты берешь каждый регион, внутренне, что там происходит, в каждом... Донецк и Луганск - мы понимаем, там идет война. То есть я думаю, что наша задача в ближайшие годы - закончить войну. Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война", - сказал президент, передает Интерфакс-Украина.

При это Зеленский обратил внимание на то, что в начале войны на Донбассе в 2014 году страна объединилась, но потеряла территории, а сейчас, если будет мир, у Украины есть возможность объединиться в целом.

"Ведь всем жить лучше, если не погибают люди, когда страна целая. То есть это символ. Мир на Донбассе - это не просто вернуть территорию и людей, это в принципе не потерять в целом страну. Я знаю, что украинцы этого хотят", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, в то же время в соцсетях на полном серьёзе обсуждают присоединение "ЛНР" и "ДНР" к России.

"Донбасс постепенно становится Россией. При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в "ЛДНР" равным российскому. По факту сегодня "ДНР" и "ЛНР" уже не "непризнанные республики", а "непризнанные регионы России", присоединение которых даст в перспективе", - пишет пользователь Сети.

"Эх,чую продаст нас путин, за какое-нибудь европейское одобрение. Столько сил приложено, сколько крови пролито.....похоже все зря!", - добавил другой пользователь Сети.

"Да давно уже Донбасс послал накуй власовцев. Мечтайте дальше. Вы всех предали. Только бабло на крови делаете каждый год увеличивая товарооборот с нацистской Украиной. Дизтопливо для танков, нефть и газ, донецкий уголь за копейки перкупаете и продаете украм. Суки власовские!!", - высказался еще один пользователь Сети.

Читайте также"Амнистия и прощение": Украина готовит на нормандский саммит концепцию по ДонбассуНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует.

"Эскалация и захват такой большой страны, как Украина - это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", - подчеркнул президент.