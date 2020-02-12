Ермак возглавил Офис президента: в Кремле не смогли промолчать

Песков высказался о назначении Ермака / УНИАН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который ранее озвучил имя нового куратора украинского вопроса, заявил, что в Кремле будут судить о новом главе Офиса президента Украины Андрее Ермаке только по действиям и поступкам.

При этом Песков уточнил, что российская сторона будет учитывать только решения Ермака и его офиса по урегулирования конфликта в Донбассе.

"Судить по конкретным делам и конкретным решениям", — добавил пресс-секретарь Путина.

Также Песков рассказал о контроле над границей на Донбассе.

"Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик", - сказал представитель Кремля.

Читайте такжеТакого в Украине еще не было: в чем опасность назначения Андрея ЕрмакаНапомним, в среду, 12 февраля, Андрей Ермак дал для представителей СМИ свой первый брифинг в новом статусе - главы Офиса президента.

Ермак рассказал, что принципы его работы будут сконцентрированы на выполнении всех обещаний, которые декларировались командой Зеленского во время президентской избирательной кампании.

Также Ермак высказался о резонансном и наболевшем вопросе реинтеграции Донбасса.

"В соответствии с украинским законодательством, нельзя проводить выборы, если на территории есть иностранные военные группировки, незаконно вооруженные люди, а граница не находится под контролем Украины", - заявил он.