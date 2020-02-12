"Критическая масса натыканных х*ев": Арахамию разгромили за извинения из-за воды для Крыма

Арахамия всячески подчеркивал, что Крым был и навсегда остается территорией Украины.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия оправдался за свое скандальное заявление: что можно подать воду в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной – Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", – подчеркнул на своей странице в Facebook Арахамия.
Читайте такжеАрахамия разоткровенничался о визитах на эротические шоуОн заверил, что его не совсем корректно поняли, а в сложившейся путанице виноват ведущий: мол, постановка вопроса просто не предполагала альтернативных вариантов ответа. Сам же политик озвучил исключительно личную позицию – а никак не всей политической силы, которую он возглавляет.
"Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий – и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу. Вы можете в этом сами убедиться, посмотрите это видео 05:07 минуты", – оправдался глава президентской фракции.
В своем посте он всячески подчеркивал, что Крым был и навсегда остается территорией Украины, извинялся перед теми, кого задела эта ситуация.
Стоит отметить, что далеко не все читатели Арахамии оценили его извинения. Кто-то и вовсе посчитал это тонкой политической игрой – попыткой прощупать общественное мнение перед окончательным принятием решения.
"Вы, м*даки, не устали "виправдовуватися" каждую неделю?" – поинтересовался пользователь Artem Tarariev.
"Интересно, какая критическая масса натыканных х*ев включает протокол извинений", – саркастически отметил Макс Шеннон.
"Пробный шар брошен, реакция изучена... Увидели, что пока не пройдет, опровержение в стиле "я сам дурак, вы все не так поняли", – выдвинула свою версию Полина Навроцкая.
Ранее Чубаров жестко распек Арахамию из-за заявления о Крыме. По мнению Рефата Чубарова, никак нельзя допустить, чтобы "какие-то "арахамии" начали торговать территорией".
А вот Кравчук идею одобрил, в Сети сказали – "Макарыч вор". Экс-президент убежден, что коммерческие отношения с Россией возможны.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.