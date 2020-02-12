"Критическая масса натыканных х*ев": Арахамию разгромили за извинения из-за воды для Крыма

Вода в Крыму 2020 – Давид Арахамия огреб матов по полной за свое обещание / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия оправдался за свое скандальное заявление: что можно подать воду в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной – Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", – подчеркнул на своей странице в Facebook Арахамия.

Читайте такжеАрахамия разоткровенничался о визитах на эротические шоуОн заверил, что его не совсем корректно поняли, а в сложившейся путанице виноват ведущий: мол, постановка вопроса просто не предполагала альтернативных вариантов ответа. Сам же политик озвучил исключительно личную позицию – а никак не всей политической силы, которую он возглавляет.

"Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий – и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу. Вы можете в этом сами убедиться, посмотрите это видео 05:07 минуты", – оправдался глава президентской фракции.

В своем посте он всячески подчеркивал, что Крым был и навсегда остается территорией Украины, извинялся перед теми, кого задела эта ситуация.

Стоит отметить, что далеко не все читатели Арахамии оценили его извинения. Кто-то и вовсе посчитал это тонкой политической игрой – попыткой прощупать общественное мнение перед окончательным принятием решения.

"Вы, м*даки, не устали "виправдовуватися" каждую неделю?" – поинтересовался пользователь Artem Tarariev.

"Интересно, какая критическая масса натыканных х*ев включает протокол извинений", – саркастически отметил Макс Шеннон.

"Пробный шар брошен, реакция изучена... Увидели, что пока не пройдет, опровержение в стиле "я сам дурак, вы все не так поняли", – выдвинула свою версию Полина Навроцкая.

Ранее Чубаров жестко распек Арахамию из-за заявления о Крыме. По мнению Рефата Чубарова, никак нельзя допустить, чтобы "какие-то "арахамии" начали торговать территорией".

А вот Кравчук идею одобрил, в Сети сказали – "Макарыч вор". Экс-президент убежден, что коммерческие отношения с Россией возможны.