Продать воду в Крым: Кравчук идею одобрил, в Сети сказали – "Макарыч вор"

Кравчук допустил продажу воды в Крым / УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук допустил возможность продажи Украиной воды России для аннексированного ею Крыма.

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Если договорятся покупать и платить и за газ, и за воду как должно. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", - сказал Кравчук в эфире телеканала Newsone.

При этом Кравчук особо отметил, что поскольку Россия закрепила в своих законах аннексию полуострова, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны.

Отметим, в комментариях под видео с комментарием Кравчука в его адрес полетело много нелицеприятных слов.

"Расскажи как вы огромную страну предали и развалили. ,, Отец независимости" Независимость от промышленности, бесплатного образования, медицины, дешевого газа, бензина, хлеба, молока? Что вместо этого? Шведский флаг и гиднысть?Лучше бы тебя и дальше на парткоме каждый день е.....и, старый клоун!", - пишет некто под ником Алексашка Меньшиков.

"А пусть расскажет куда при нем делись деньги со сберкнижек . Ободрал народ,а теперь строит из себя мудрого благодетеля. Сволочь тошнотворная с раскормленной рожей. Профукал страну, а теперь оправдывается и сказки рассказывает", - считает Инна Башкат.

"Кравчучка — маркер эпохи. Символ начала 90-х — в народном сознании Леонид Макарович ассоциировался с хозяйственной тележкой — олицетворением царившего во времена его правления тотального и всепоглощающего пиздеца, всеобщего обнищания и вынужденного сурвивализма, общественного регресса и отката от высоких технологий к примитивному ручному труду", - вспомнил некий пользователь Сети.

"Макарыч - вор №1. Разворовал весь торговый флот Украины! Гнобил колхозы и колхозников. Он дал старт тотальному воровству и беспределу! Сейчас уважаемый человек, ведь всё забыто...", - убежден Владимир Мокин.

Читайте также"Отец зарождения олигархата": "матерый волк" Кравчук попросил не шутить с землейНапомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров отреагировал на слова главы парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамии о поставке воды на аннексированный Россией Крым. По его словам, такое решение является признание юрисдикции Кремля на захваченной украинской территории.

"Это прямое признание юрисдикции России в Крыму. По международным правилам за все проблемы на оккупированной территории несет ответственность оккупант. Наша задача сделать Крым неподъемной, дорогой ношей для России. А Украина, под руководством вашей партии, всегда старается угодить агрессору", - говорится в сообщении в Facebook.