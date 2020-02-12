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"Россия - агрессор": в Меджлисе выступили против подачи воды в Крым

12 февраля 2020, 10:56

Ильми Умеров отметил, что таким образом Киев признает юрисдикцию РФ на полуострове.

Вода в Крыму
Вода в Крыму / censor.net.ua

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров отреагировал на слова главы парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамии о поставке воды на аннексированный Россией Крым. По его словам, такое решение является признание юрисдикции Кремля на захваченной украинской территории.

"Это прямое признание юрисдикции России в Крыму. По международным правилам за все проблемы на оккупированной территории несет ответственность оккупант. Наша задача сделать Крым неподъемной, дорогой ношей для России. А Украина, под руководством вашей партии, всегда старается угодить агрессору", - говорится в сообщении в Facebook.

При этом он указал, что нужно искать не компромиссы, а поддержку в мире в виде усиления всевозможных санкций, а также сделать Крым неподъемной ношей.

"То моряков "обменяли" в последний день перед истечением срока международного суда, спасая Россию от новых, серьезных санкций. То, договорились о ловле рыбы, признав Российской акваторию. И по газу тоже "договорились". Теперь, ты, лидер фракции "большинства", предлагаешь дать воду оккупантам, как компромисс между Донбассом и Крымом. Крым – Россия, Донбассу – особый статус. Результат 2:0 не в нашу пользу, или ты не наш?", – обратился политик к Арахамии.

Также он напомнил, что Крым милитаризован Российской Федерацией.

"Прекратите играть с огнем. Россия – агрессор. Ведите себя соответственно", – подчеркнул Умеров.

Как ранее сообщал Главред, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал заявление руководителя фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамии о возобновлении подачи воды на аннексированный полуостров.

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