Зеленский и Путин обсудили скандальную тему – СМИ

Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили скандальную тему, выяснили журналисты / Reuters

Президент Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин во время нового телефонного разговора обсудили скандальную тему последних дней.

Зеленский и Путин обсудили отказ мэра Львова Андрея Садового передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в РФ, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источник.

По данным источника, украинский лидер заверил, что его страна не будет "торговать памятью".

"…поднималась скандальная тема последних дней, о том, что мэр Львова отказался добровольно отдать родственникам останки советского разведчика Николая Кузнецова для захоронения в России", – отмечается в сообщении.

Собеседник добавил, что Зеленский пообещал помочь решить эту проблему.

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского 14 февраля сообщили о новом телефонном разговоре между главой нашей страны и Владимиром Путиным.

В ОП уточнили, что президенты, в частности, обсудили порядок выполнения договоренностей, достигнутых 9 декабря 2019-го во время саммита нормандской четверки (Украина, РФ, Франция, Германия) в Париже.