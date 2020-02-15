Зеленский и Путин обсудили скандальную тему – СМИ

Президент Украины заверил коллегу, что его страна не будет "торговать памятью", узнали журналисты.
Президент Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин во время нового телефонного разговора обсудили скандальную тему последних дней.
Зеленский и Путин обсудили отказ мэра Львова Андрея Садового передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в РФ, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источник.
По данным источника, украинский лидер заверил, что его страна не будет "торговать памятью".
"…поднималась скандальная тема последних дней, о том, что мэр Львова отказался добровольно отдать родственникам останки советского разведчика Николая Кузнецова для захоронения в России", – отмечается в сообщении.
Собеседник добавил, что Зеленский пообещал помочь решить эту проблему.
Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского 14 февраля сообщили о новом телефонном разговоре между главой нашей страны и Владимиром Путиным.
В ОП уточнили, что президенты, в частности, обсудили порядок выполнения договоренностей, достигнутых 9 декабря 2019-го во время саммита нормандской четверки (Украина, РФ, Франция, Германия) в Париже.