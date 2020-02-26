"Проблема с люстрацией": может ли Тигипко быть премьером – эксперт

Тигипко-премьер – законное назначение с точки зрения люстрации / УНИАН

Закон о люстрации касается большинства украинских политиков – однако не помешает ситуация, где Сергей Тигипко – премьер, вполне вероятна, уверен председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"У большинства названных кандидатов есть проблема с законом о люстрации – все эти люди попадают под действие этого закона, потому что Тигипко работал в первом правительстве Азарова, а Валерий Хорошковский был руководителем СБУ во времена Януковича", – напомнил Фесенко в комментарии Главреду.

Однако есть законная лазейка, которая позволит Тигипко занять пост премьер-министра.

"...буквально вчера вступило в силу решение ЕСПЧ, которым фактически закон "Об очищении власти" признали нарушающим права человека. То есть ЕСПЧ его отменил. Поэтому, ссылаясь на это решение, назначение бывших высокопоставленных чиновников в новом правительстве возможно", – пояснил эксперт.

Напомним, накануне украинское англоязычное издание Kyiv Post, со ссылкой на источники в Кабмине, сообщило о том, что президент Владимир Зеленский всерьез рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера и известного коммерсанта Сергея Тигипко в качестве замены Алексею Гончаруку на посту премьер-министра Украины.

В свою очередь Зеленский развеял все слухи о переговорах с Тигипко. Президент Украины отметил, что ведет переговоры со многими людьми.