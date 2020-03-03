На должность министра обороны Зеленскому предложили сразу троих кандидатов - СМИ

Владимир Зеленский / скриншот

Министр обороны Андрей Загороднюк может потерять свой портфель. На его место претендуют сразу три кандидата, которых президенту Владимиру Зеленскому советует его окружение.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на собственные источники. В частности, по данным издания, глава Офиса президента Андрей Ермак якобы настаивает на кандидатуре генерал-лейтенанта ВСУ в отставке Андрея Тарана. Он был уволен в запас в 2016 году. В 2015 году Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Глава СБУ Иван Баканов и глава Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский лоббируют назначение на должность министра обороны народного депутата трех созывов Андрея Сенченко. Вместе с Пашинским и Аваковым Сенченко был членом парламентской фракции Батькивщины. В 2019 году покинул партию Юлии Тимошенко.

Еще одна кандидатура на место Загороднюка – генерал-полковник Михаил Коваль. Его Зеленскому советует секретарь СНБО Алексей Данилов. Коваль непродолжительное время возглавлял военное ведомство - был и.о. министра обороны в правительстве Арсения Яценюка с 23 марта по 3 июля 2014 года.

Зеркало недели также сообщает, что в правительстве может появиться новая должность – силовой вице-премьер. Ее может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост свой главы МВД.

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Напомним, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сообщил, что во вторник, 3 марта, состоится заседание депутатской фракции партии Слуга народа, во время которого будет обсуждаться вопрос возможных кадровых изменений в правоохранительных органах.

А в среду, 4 марта, по требованию президента Владимира Зеленского должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Украинская правда со ссылкой на источники писала, что во время заседания пройдет голосование за отставку действующего премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщал Главред, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине. При этом он считает, что премьером останется Алексей Гончарук.

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук не подавал заявление об отставке в Верховную Раду.