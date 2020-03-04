Политолог назвал главное отличие Шмыгаля от Гончарука

Андрей Золотарев высказался о потенциальном сменщике Гончарука / УНИАН

Украине "светит" перезагрузка Кабмина, и главным претендентом на пост нового премьер- министра называют вице-премьера – министра по развитию громад и территорий Украины Дениса Шмыгаля.

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев высказал свое мнение относительно того, в чем же главное отличие между действующим главой Кабмина Алексеем Гончаруком и его потенциальным сменщиком.

Золотарев считает, что Шмыгаль отличается от Гончарука "политической крышей". В частности, за кандидатом в премьеры "маячит фигура Рината Ахметова и связи с некоторыми "модными" бизнесменами".

"Основная проблема с премьерством Шмыгаля заключается в том, что мы получим креатуру олигархического кооператива. Скорее всего, Ринат Леонидович пообещал Владимиру Александровичу обеспечить стабильность, наполнение бюджета и управляемость экономических процессов. Однако это не дает основания говорить о том, что что-то будет серьезно и радикально реформироваться в нашем доме", - сказал Золотарев Главреду.

По мнению политолога, на должности главы правительства Шмыгаль скорее всего будет занят обеспечением элементарной управляемости процессов и наполнением бюджета.

В то же время эксперт считает, что хотя шансы на то, что Гончарука заменит Шмыгаль, достаточно велики, вопрос еще не закрыт.

"Допускаю, что он (Гончарук, - ред.) вполне может встать в позу. А, учитывая, что не Зеленский его назначал – у него другие отцы-содержатели - убрать с должности премьера его будет непросто", - отметил Золотарев.

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Напомним, во вторник народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке со своей должности.

Позже бывший народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Антон Поляков обнародовал заявление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Документ датирован 3 марта. В нем указано, что Гончарук просит Верховную Раду принять его отставку.

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский встретился с членами парламентской фракции партии Слуга народа. На пост премьер-министра глава государства предложил назначить Дениса Шмыгаля вместо Алексея Гончарука.