Кравчук сказал, без чего невозможно достичь мира на Донбассе

Кремль не хочет мира в Украине, полагает первый президент нашей страны.
Достижение мира на востоке Украины невозможно без решительных и неординарных действий и улучшения институтов, созданных в начале войны.
Власти России не хотят мира, поделился мнением в материале для Гордона первый президент Украины Леонид Кравчук.
По его словам, российский президент Владимир Путин хочет подчинить Украину или разрушить. Кравчук сказал, что цель главы РФ – "сделать Украину послушной или развалить ее, подчинить себе".
"…без неординарных и решительных действий, без пересмотра и совершенствования, реформирования институтов, которые были созданы в начале войны (2014–2015 годы), достичь мира будет невозможно, потому что Кремль мира не хочет…", – отметил экс-президент.
Ранее бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль спрогнозировал, что в 2020 году на Донбассе не будет мира, поскольку восток Украины нужен Владимиру Путину.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.