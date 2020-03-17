Кравчук сказал, без чего невозможно достичь мира на Донбассе

Мира на Донбассе невозможно достичь без решительных действий, считает Леонид Кравчук / УНИАН

Достижение мира на востоке Украины невозможно без решительных и неординарных действий и улучшения институтов, созданных в начале войны.

Власти России не хотят мира, поделился мнением в материале для Гордона первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, российский президент Владимир Путин хочет подчинить Украину или разрушить. Кравчук сказал, что цель главы РФ – "сделать Украину послушной или развалить ее, подчинить себе".

"…без неординарных и решительных действий, без пересмотра и совершенствования, реформирования институтов, которые были созданы в начале войны (2014–2015 годы), достичь мира будет невозможно, потому что Кремль мира не хочет…", – отметил экс-президент.

Ранее бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль спрогнозировал, что в 2020 году на Донбассе не будет мира, поскольку восток Украины нужен Владимиру Путину.