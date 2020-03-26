Зеленский срочно собрал всех глав фракций - о чем говорили

Зеленский обсудил с главами фракцией ситуацию с коронавирусом в стране / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский провел встречу с руководителями всех парламентских фракций в связи с увеличением количества заболевших опасным коронавирусом на территории нашей страны.

Как пишет пресс-служба Офиса президента вечером 26 марта, Зеленский обсудил с нардепами возможную повестку дня и рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины в период пандемии коронавируса.

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"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем многое, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность – помочь украинцам в ​​такие нелегкие времена", – сказал президент.

Ранее глава государства Владимир Зеленский раскритиковал VIP-палаты для чиновников из-за которых недавно вспыхнул громкий скандал.

Также Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю отменить те нормативные акты, которые требуют специальных условий для охраняемых государством высших должностных лиц в случае их госпитализации.

Также Главред писал, что депутаты Верховной Рады в четверг, 26 марта, должны были собраться на экстренную внеочередную сессию. Но позже заседание перенесли на субботу, 28 марта.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков говорил, что парламент готовится к проведению внеочередного заседания, на котором, скорее всего, будет рассмотрен вопрос о введении в нашей стране чрезвычайного положения из-за коронавируса.