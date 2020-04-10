Директору НАБУ Сытнику в Белом доме ставили задачу прослушивать администрацию Порошенко – экс-дипломат

Артем Сытник / УНИАН

Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил, что присутствовал на встрече в Белом доме, когда директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику была поставлена задача прослушивать Администрацию экс-президента Петра Порошенко.

Соответствующее заявление экс-сотрудник посольства Украины в США сделал в эфире канала Свободный.

"Этот вопрос обсуждался на встрече в Белом доме. Советники Байдена предлагали дать нашим НАБУ и САП оборудование для прослушки администрации президента и любых других учреждений. Прослушки как внутри, так и снаружи", – заявил Телиженко.

По его словам, он написал об этом в докладной.