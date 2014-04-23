Лидер донецких сепаратистов назвал их цель: к России присоединяться не хотят

Сепаратисты, захватившие здание Донецкой ОГА, не собираются присоединять Донбасс к России, а хотят провести "референдум" о независимости так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом заявил руководитель "правительства" ДНР Денис Пушилин во время круглого стола в рамках проекта "Восток+Запад", инициированного информагентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала "1+1".

Лидер сепаратистов, в частности, заявил, что референдум состоится 11 мая, и на нем будет поставлен вопрос: "Поддерживаете ли вы государственную самостоятельность Донецкой народной республики?".



Пушилин заверил, что не хочет присоединения Донбасса к России, но, в то же время, заявил, что протестующие востока держат российские флаги, выступая, таким образом, против того, что "Киев называет россиян оккупантами, а это не так, поскольку мы - один братский народ".



Кроме того, он считает, что Майдан разделил Украину, а президентские выборы не нужно проводить, поскольку ни один кандидат в президенты не устроит одновременно всю страну.

Напомним, сепаратисты удерживают Донецкую ОГА с начала апреля.

Отметим, что они уже просили военной помощи у президента РФ Владимира Путина.