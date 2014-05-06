Эксперт раскритиковал действия депутатов в Раде

Сегодняшнее удаление из сессионного зала Верховной Рады членов фракции Коммунистической партии Украины свидетельствует не только о политической слабости преобладающего парламентского большинства, но и о нарушении принципов парламентаризма в нашей стране.

Такое мнение в специальном комментарии ГолосUA заявил американский эксперт в вопросах политики Уильям Коннолли.

"Такое поведение теперешнего большинства ВР является вопиющим нарушением демократии, - отметил, в частности, он – Международные наблюдатели должны серьезно заняться этой проблемой и по возможности дать объективную оценку тому, что сегодня происходит в Украине. А нарушение принципов парламентаризма – это первый шаг к уничтожению демократии".

Напомним, Верховная Рада сегодня, 6 мая, проголосовала за "удаление членов фракции КПУ из сессионного зала закрытого заседания".