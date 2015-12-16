Члены Кабмина призвали не раскачивать государственную "лодку"

Члены Кабинета министров Украины поддержали совместное обращение Президента Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана и премьер-министра Арсения Яценюка о единстве в стране.

Об это сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Мы представляем разные фракции коалиции "Европейская Украина", однако мы и дальше как единая команда будем работать над реформированием страны, созданием условий для предотвращения коррупции. Мы не дадим развалить страну и отдать ее на растерзание российскому агрессору, заявили члены правительства.

Кабмин уже год работает над выполнением Программы действий правительства, неотъемлемой частью которой является Коалиционное соглашение.

Одним из основополагающих принципов этой программы является борьба с коррупцией в соответствии с правительственной компетенцией. Это и дерегуляция, и децентрализация, создание электронных сервисов Министерства юстиции, которые минимизируют контакты граждан с чиновниками, постепенная ликвидация ГАИ, МРЭО и отмена пресловутых справок-счетов, и избрание руководителей госпредприятий путем открытых и прозрачных конкурсов, и госзакупки путем электронных торгов, и проведение закупки лекарств через международные организации, и создание новой некоррумпированной и неподкупной полиции, и выведение государственных предприятий из-под политического влияния, и ликвидация института "политических смотрящих", которые кормились за счет государственной собственности. Правительство обеспечило функционирование и финансирование Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Дополнительно будет увеличено финансирование Антикоррупционной прокуратуры, говорится в заявлении.

Такие действия правительства, направленные на установление равных правил для всех, вызывают яростное сопротивление олигархов. Они, чтобы не поступиться своим влиянием на принятие государственных решений, организовали циничную и лживую антиправительственную информационную кампанию, считают члены Кабмина.

В последнее время звучат заявления, в которых правительство безосновательно обвиняется в коррупции. Цель таких обвинений — дестабилизировать ситуацию в стране и вернуть олигархат к власти, говорится в заявлении.

Обвинения против правительства являются бездоказательными и не имеют никаких оснований. Все они неоднократно были опровергнуты.

Политическая дестабилизация в условиях российской агрессии, оккупации части территории Украины, непрерывных военных действий на востоке нашего государства и заявления безответственных политиков, которые договорились до того, что превратили добровольческие батальоны на незаконные вооруженные формирования, могут привести не только к кризису, но и к потере независимости и государственного суверенитета страны, опасаются члены украинского правительства.

Однако судьба Украины абсолютно не интересует этих политиканов. Их интересует только собственный пиар и власть. Таким образом они хотят избежать политической ответственности и прикрыть собственную несостоятельность на государственных должностях, сказано в заявлении.

Попытки раскачать государственную "лодку" происходят накануне принятия таких важных для судьбы страны законов, как Государственный бюджет на 2016 год и Налоговый кодекс Украины, которые крайне необходимы для обеспечения социально-экономической стабильности во время проведения реформ в стране, считают министры.

"Мы обращаемся ко всем политическим силам коалиции, которые совместно несут ответственность за наше правительство, с призывом к конструктивной работе над Государственным бюджетом Украины и Налоговым кодексом.

Мы призываем не допустить раздора и распрей, противостояния и взаимоуничтожения, чего ждут враги нашего государства.

Мы едины. Мы вместе. Мы уверены — Украина победит!", — говорится в документе.

Слава Украине!

фото: kmu.gov.ua