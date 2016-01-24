Историк рассказал, что Путин проиграл Украину

Украина вступает в период повышенной политической турбулентности, где теоретически возможно все.

Об этом историк, публицист, профессор Украинского Католического университета Ярослав Грицак заявил в интервью ZN.UA.

"После поражения Януковича и Путина (а Путин проиграл Украину!) наша страна вернется к старой схеме: от кризиса к кризису, может даже от одного Майдана к другому. Надеюсь, что все это будет происходить в относительно мирных рамках. Однако так мы не выйдем на новую траекторию развития. Поскольку отсталые страны (признаем, что в современном мире Украина, как и Россия, являются именно таковыми) не могут влезть в благосостояние — они могут туда только запрыгнуть", — заявил он.

Историк отметил, что символом стратегии Украины должна быть не улитка, которая движется медленно, но уверенно, а лягушачий прыжок.

"Или, если хотите, как тот самолет, который убирает шасси, отрывается от земли и взлетает в небо. А прыжок или поднятие шасси — это процесс разовый, одномоментный. Отсюда и понятие "окно возможностей" — оно открывается на короткое время. И если не успел заскочить, то нарекай на себя. Украина снова потеряла окно возможностей. Другое дело, что она и дальше не сходит со взлетной полосы. Историки говорят, что переходный период продолжается в среднем 50 лет. Мы в нем уже почти 30 лет, со времен Горбачева. Для меня красноречивый показатель того, что Украина не потеряла шанс, — появление нового поколения, у которого другой набор ценностей", — рассказал Грицак.

Напомним, ранее историк назвал три сценария развития на Донбассе.