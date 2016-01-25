Историк назвал три сценария развития на Донбассе

Существует три сценария развития событий на Донбассе. Между лучшим и худшим сценариями сейчас реализуется средний.

Такое мнение высказал историк, публицист, профессор Украинского Католического университета Ярослав Грицак в ZN.UA.

"Худший сценарий — это когда Украина становится failed state, то есть несостоявшимся государством, которое не может выполнять свои основные функции. Управление ею осуществляется из-за рубежа: Брюсселя, Вашингтона или Москвы. Тогда не то что Донбасс не вернется — другие регионы тоже могут захотеть отделиться.

Лучший сценарий: Украина проводит реформы, и Донбасс возвращается в новую Украину. С проблемами, "притирками", но он больше не диктует Украине, а, наоборот, сам идет по пути реформ. Но, к сожалению, как видим, это невозможно в ближайшем будущем.

Между лучшим и худшим сценарием пока что реализуется средний — замораживание конфликта. Минские соглашения именно о замораживании, а не прекращении войны", — говорит историк.

По его мнению, в интересах Путина — разогревать конфликт.

"Он планировал разделить Украину по линии Харьков– Одесса. После неудачи блицкрига изменил тактику, начав противостояние на выматывание...

Если бы Украина была сама в войне с Россией, то, очевидно, проиграла бы очень быстро. У нас есть еще одно существенное преимущество — гражданское общество. Также мы знаем и о большой ошибке страны-агрессора. Со времен Горбачева, как и Украина, Россия пыталась модернизировать политико-экономическое пространство. В 1990-х было впечатление, что Россия намного опередила Украину. Однако довольно скоро реформы потерпели крах.

Путин отказался идти дальше по пути реформ, переименовав свою неудачу в "русский мир" — дескать, у нас другие ценности, нам западная модель не подходит, мы пойдем другим путем. В его политике главное не модернизация, а безопасность. Отсюда и агрессия. Но это путь в никуда",— подчеркнул Грицак.

Напомним, ранее российский политолог Георгий Чижов назвал два варианта событий для Украины: США могут сыграть в длинную игру