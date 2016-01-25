Суд снова перенес рассмотрение жалобы на арест Корбана

Рассмотрение жалобы адвокатов лидера партии "Украинское объединение патриотов — УКРОП" Геннадия Корбана на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей Апелляционный суд Киева перенес на 2 февраля.

Заседание суда начнется в 11.00, пишет УНИАН

Перед этим сторона защиты и сам Корбан выступили против переноса судебного заседания.

"Мы готовы к рассмотрению по существу", — сказал Корбан.

Политик напомнил о том, что ходатайство прокуратуры об изменении ему меры пресечения рассматривалось в Днепровском райсуде Киева без перерывов на протяжении 30 часов.

В связи с этим Корбан выступил против переноса сегодняшнего заседания.

Украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.

Напомним, 31 октября 2015 года в Днепропетровске СБУ задержала Геннадия Корбана, также правоохранители провели обыски в офисах партии УКРОП и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера. Узнать больше о деле политика можно здесь.