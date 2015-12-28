Коломойский сделал заявление по делу Корбана и требует прекратить репрессии

Украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.

Текст заявления приводим полностью.

"Очевидно, что судебный процесс над Корбаном модерируется не судом, а третьими лицами из внешних кабинетов. Этим процессом власть дискредитировала свои намерения провести судебную реформу, ее можно уже не продолжать.

Впервые в Украине власть организовала судебные процессы, непрозрачно выбирая подсудность и удобные для себя районные суды. Раньше никогда не применялась практика географического переноса судебных заседаний без судебного контроля и решений об этом вышестоящих судов.

Не доведя до конца задекларированное очищение судебной системы, власть взяла в заложники всех судей страны через механизмы угроз, публичной дискредитации, люстрации, переаттестации и их уголовного преследования.

Начатые неделю назад Президентом Украины новые конституционные инициативы реформирования судов уже не наберут 300 голосов депутатов и обречены на провал. Это значит, что в процессе этой длинной парламентской процедуры украинские судьи будут находиться в объективной зависимости от президентской администрации, которая контролирует большинство в Высшем совете юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей.

Власть должна немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс и консенсус.

Чтобы вернуть доверие к судебной реформе, нужно немедленно созвать новую конституционную комиссию, исключив участие в ней чиновников и депутатов. Все должно начаться заново, с чистого листа", — заявил экс-глава Днепопетровской ОГА.

Напомним, Геннадий Корбан был руководителем аппарата в Днепропетровской ОГА, когда ею руководил Игорь Коломойский. Корбан активно сотрудничал с волонтерами и организовывал помощь военным в зоне АТО.

31 октября в Днепропетровске СБУ задержала лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана. Кроме того, правоохранители провели обыски в офисах партии и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера.

СБУ и ГПУ в совместном заявлении сообщили, что "изучают причастность Корбана к руководству организованной преступной организацией". Якобы СБУ разоблачила растрате денег благотворительного фонда, который собирал помощь для бойцов АТО. И это СБУ называет лишь одним из эпизодов обвинения.

6 ноября Печерский суд избрал для Корбана меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца круглосуточно - до 31 декабря 2015 года. Генпрокуратура оспорила его, а 17 ноября апелляционный суд перенес заседание относительно меры пресечения лидеру "УКРОПа" на 1 декабря. Корбана оставили под домашним арестом до конца года.

26 декабря судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о силовом приводе и доставки Корбана в суд, но из-за плохого состояния здоровья политика завершить рассмотрение дела в субботу не удалось. Суд перенесли на 27 декабря и он продолжается до сих пор.

видео: ТСН