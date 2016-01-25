Дело Корбана: суд рассматривает апелляцию на арест полиика

В Апелляционном суде города Киева продолжают рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Геннадия Корбана на решение Днепровского районного суда столицы об изменении политику меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

22 января суд объявил перерыв в заседании в связи с тем, что сторона обвинения должна предоставить суду оригинал приказа, который объясняет, как дело Корбана оказалось в Днепровском райсуде Киева, а не его копию, как это сделали прокуроры на заседании в пятницу, 22 января, пишет УНИАН.

Адвокаты назвали такое решение затягиванием процесса.

Украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.

Напомним, 31 октября 2015 года в Днепропетровске СБУ задержала Геннадия Корбана, также правоохранители провели обыски в офисах партии УКРОП и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера. Узнать больше о деле политика можно здесь.