Порошенко предложил перебросить войска на восточную границу Украины

В Украине необходимо утвердить новое военно-административное деление, заявил Президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду, 27 января.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"В длительной исторической перспективе главной военной угрозой есть и, к сожалению, будет оставаться, страна-агрессор Российская Федерация. Поэтому Украине нужен новый военно-административный раздел, который позволит повысить эффективность мобилизационной подготовки, оптимизировать систему территориальной обороны государства с учетом опыта, который мы приобрели за последние два года", — сказал Порошенко.

"До сих пор это районирование было построено на том, что львиная доля подразделений Вооруженных сил Украины, других воинских формирований концентрировались на нашей западной границе, где были созданы все условия для размещения войск. При этом восточная граница не только не была демаркирована, а мы фактически не имели выстроенной линии обороны на восточной границе, за что страна заплатила очень высокую цену", — добавил Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал новую Военную доктрину: Россия названа главной угрозой.