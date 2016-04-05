Стало известно, сколько раз сегодня боевики Донбасса нарушили "тишину"

Во вторник, 5 апреля, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики 40 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы открывали огонь из разного оружия, в частности, запрещенного Минскими соглашениями.

"С самого утра в направлении наших позиций в районе Авдеевки, что на Донецком направлении, наемники начали массированные огневые удары из минометов разных калибров", — отметили военнослужащие.

Кроме того, враг использовал гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. "Запрещенное" оружие незаконные вооруженные формирования также применяли в районах Луганского, Зайцево и Опытного", — добавили в штабе.

На Мариупольском направлении злоумышленники вблизи Лебединского использовали минометы калибром 82 мм, а укрепления украинских воинов в Марьинке, Новотроицком и Водяном они атаковали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України