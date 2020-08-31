"Амнистия" боевикам "Л/ДНР": у Зеленского сделали заявление о позиции Фокина

Фокин озвучил свою личную позицию по Донбассу - Ермак / Главред

Слова заместителя главы делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Витольда Фокина не являются официальной позицией Украины. Положения амнистии не должны распространяться на тех лиц, которые причастны к военным преступлениям в ходе вооруженного противостояния.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

По словам чиновника, Фокин поделился своей личной точкой зрения, а не позицией делегации переговорной группы. Он только начал работать в ТКГ и еще детально не изучил положение вещей.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой", - уверяет Ермак.Читайте такжеКравчук и Фокин собрались на Донбасс для прямых переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР"

Кроме того, глава ОП добавил, что личное мнение Фокина продиктовано положениями "Минска-1" и "Минска-2", которые подписали представители прошлой власти.

"И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - подчеркнул Ермак.

Ранее замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что он придерживается мнения, согласно которому нужно объявить всеобщую амнистию и предоставить особый статус не только ОРДЛО, но и районам, которые подконтрольны Киеву.Читайте такжеРоссия может передать Украине границу на Донбассе: у Кравчука назвали главное условие

Представители украинских властей подвергли резкой критике его заявление – глава МВД Арсен Аваков назвал слова политика "нелепой спекуляцией", а спикер Рады Дмитрий Разумков опроверг вероятность предоставления Киевом амнистии боевикам.