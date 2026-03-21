Вскрытая банка лосося с 50-летней "просрочкой" поразила учёных: что быто внутри

https://glavred.info/nauka/vskrytaya-banka-lososya-s-50-letney-prosrochkoy-porazila-uchenyh-chto-byto-vnutri-10750772.html Ссылка скопирована

Появились результаты исследования о рыбных консервах

Вы узнаете:

Обычные консервы с лососем неожиданно стали источником ценных научных данных.

Проанализировав десятки банок, произведённых за последние сорок лет, исследователи обнаружили в них хорошо сохранившихся паразитов-анизакид, пишет The West Side Journal.

видео дня

Вместо тревожного сигнала это оказалось признаком устойчивости морской экосистемы.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Дело в том, что жизненный цикл этих паразитов возможен только при наличии полноценной пищевой цепи: от мелких ракообразных к рыбе и далее к морским млекопитающим. Любое серьёзное нарушение экосистемы разрывает эту последовательность.

Поэтому их присутствие, а тем более рост численности со временем, указывает на сохранение или даже восстановление экологического баланса в северной части Тихого океана.

Парадоксально, но именно промышленная стерилизация, делающая консервы безопасными для человека, одновременно "законсервировала" и научную информацию. Банки фактически превратились в биологические архивы, позволяющие изучать прошлое океана без прямых наблюдений.

При этом важно различать: в обработанном продукте паразиты безвредны, тогда как в сырой или плохо приготовленной рыбе они могут вызвать серьёзные заболевания.

Главный вывод исследования — неожиданный: архивные пищевые продукты могут служить инструментом экологического анализа. Такой подход открывает новый способ отслеживания долгосрочных изменений в океане и может изменить оценку того, как быстро морские экосистемы разрушаются и восстанавливаются.

/ Главред - инфографика

Смотрите видео - что можно приготовить из банки консервов:

В сюжете показывают, как можно приготовить аппетитное блюдо даже из самых простых и не самых привлекательных продуктов. Подчёркивается, что вкусная еда не обязательно должна быть дорогой.

В качестве примера используется простой набор ингредиентов — консервированная рыба и лук, из которых получается удачное решение как для обеда, так и для ужина.

Ранее сообщалось, какую популярную рыбу категорически нельзя есть. Специалисты предупреждают, что некоторые виды рыб способны накапливать ртуть и токсины, вредные для организма.

Напомним, Главред ранее писал о том, где лучше всего держать домашние консервы. В квартире найти идеальное место для хранения консервированных продуктов достаточно сложно.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: The West Side Journal The West Side Journal — это американский медиа-сайт, который возник на основе печатной газеты, основанной в 1936 году в городе Порт-Аллен, штат Луизиана. На протяжении 88 лет издание было официальным печатным органом округа Западный Батон-Руж, освещая политические, культурные, спортивные и бытовые новости для местных сообществ. В октябре 2024 года печатную версию закрыли, но онлайн-платформа продолжает работу, уделяя особое внимание новостям, материалам о стиле жизни, доме и саду, а также практическим советам для читателей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред