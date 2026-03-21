Водители посыпают авто содой и остаются в восторге: неожиданная причина удивит

Алексей Тесля
21 марта 2026, 17:55
Пищевая сода, благодаря своей щелочной среде, помогает нейтрализовать кислоту.
Зачем автомобиль натирать содой

Водителям рекомендовали использовать обычную пищевую соду, чтобы защитить кузов автомобиля от повреждений и избежать дорогого ремонта.

Птичий помёт представляет серьёзную угрозу: из-за своей кислотности он способен разрушать лакокрасочное покрытие, пишет Express.

Даже небольшие загрязнения могут привести к заметным дефектам и затратам, если их вовремя не удалить. Помёт буквально разъедает верхний защитный слой, что в дальнейшем требует восстановления покрытия.

Пищевая сода, благодаря своей щелочной среде, помогает нейтрализовать кислоту, а её мягкие абразивные свойства позволяют аккуратно удалить засохшие загрязнения, не повреждая поверхность кузова.

Эксперт советует не откладывать очистку: уже через двое суток помёт может начать разрушать краску. Для этого можно приготовить простой раствор из соды и горячей воды, нанести его на загрязнённый участок на несколько минут, а затем аккуратно удалить.

Если игнорировать проблему, на автомобиле могут появиться тёмные пятна и даже начаться отслаивание краски. Также водителям рекомендуют по возможности не оставлять машины под деревьями или проводами, где чаще всего скапливаются птицы.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Смотрите видео - как защитить кузов авто:

В этом видео рассказывается о правильном уходе за автомобилем. Зрителям демонстрируют полезные приёмы и лайфхаки, позволяющие улучшить состояние машины.

Показано, как правильно наносить твёрдый воск, использовать антидождь и как он действует на поверхности кузова.

Ранее Главред писал о секрете функции старт-стоп в авто. Активное использование функции позволяет сэкономить кругленькую сумму.

Напомним, водителям сказали, что нужно сделать для защиты авто от грязи. Водителей призывают как можно скорее покрыть свои автомобили воском.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг Украины

Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг Украины

19:23Украина
Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

18:47Мир
Замена Филарету: в УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха

Замена Филарету: в УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха

18:24Украина
Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

Гороскоп Таро на апрель 2026: Козерогам - выбор, Водолеям - деньги, Рыбам - любовь

Гороскоп Таро на апрель 2026: Козерогам - выбор, Водолеям - деньги, Рыбам - любовь

Последние новости

19:23

Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг Украины

19:14

Узнали о "другой жизни": домашние кошки впервые увидели уличныхВидео

19:10

Российская армия понесла рекордные потери за 72 часа: Коваленко об успехе ВСУмнение

18:47

Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

18:24

Замена Филарету: в УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
18:16

"Ездил в Москву": Приходько жестко прошлась по Монатику

18:12

Не просто еда: что скрывают украинские вареники

18:07

Загадка десятилетий: на фото 1943 года нашли "гостя из будущего"

18:04

Россия хотела подготовить "покушение" на Орбана — WP

17:55

Водители посыпают авто содой и остаются в восторге: неожиданная причина удивитВидео

17:35

Россия готовит выход из войны против Украины — какой сценарий придумали в Кремле

17:35

Трамп может развалить НАТО: раскрыты вероятные сроки распада Альянса

17:21

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

17:02

Российской актрисе и звезде "Интернов" поставили неутешителный диагноз

16:40

Чем пахнет Леся Никитюк: легкость на каждый день и жгучий восточный характерВидео

16:30

Вскрытая банка лосося с 50-летней "просрочкой" поразила учёных: что быто внутриВидео

16:11

Почему 22 марта нельзя подметать пол и выносить мусор: какой церковный праздник

16:08

Как Россия украла название своего государства — историк раскрыл тайну КремляВидео

15:56

Соседи смеялись, пока не увидели результат: зачем нужны вилки в огороде

15:47

Хотел заблокировать: в сеть попало видео ареста Джастина ТимберлейкаВидео

15:39

ВСУ "нанесли удар" по важным объектам в РФ: Генштаб раскрыл подробности

15:19

"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

15:19

Сколько в рядах ВСУ иностранных добровольцев: СМИ назвали количество

15:11

Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США

15:07

Как уничтожить пень на участке: простой метод без лопатыВидео

14:48

Уже с 23 марта: в Тернополе значительно подорожает проезд в автобусах

14:47

Сложная ситуация: Игорь Крутой пожаловался на проблемы в семье

14:36

Загадочный пакет из секонда "за копейки" обогатил девушку: что в нем былоВидео

13:57

Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

13:53

Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

13:47

Популярный украинский актер сильно удивил суммой месячного заработка

13:38

Урожай будет аж до октября: простой рецепт самой лучшей подкормки огурцовВидео

13:34

Усик зажег с бывшим соперником во Львове под украинские песни — деталиВидео

13:05

Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

12:41

Кот вернулся к семье спустя 5 лет: нашли там, где никто не искалВидео

12:32

Просто убрать — недостаточно: как правильно подготовить зимние шины к хранениюВидео

12:26

Не стало звезды "Баффи - истребительница вампиров"

12:17

"Его не забудут": Сталлоне, Ван Дамм и другие легенды кино оплакивают Чака Норриса

12:08

Правду не скажут: из чего на самом деле делают куриные наггетсы

11:52

Пара ради шутки сделала ДНК-тест: какая тайна разрушила отношения

11:49

Осторожно со словами: что никогда нельзя говорить Скорпионам

11:44

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

11:43

Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС

11:35

Ценопад на прилавках: один базовый продукт продают почти за бесценок

11:12

Гороскоп Таро на завтра 22 марта: Овнам - отдых, Девам - планировать

10:58

Украинцев предупредили об опасности: объявлен желтый уровень

10:55

Китайский гороскоп на завтра, 22 марта: Тиграм - срывы, Крысам - страсть

10:50

ВСУ почти выбили врага из Купянска, россияне набросились на Герасимова — ISW

10:20

Какие овощи нельзя давать собакам и почему: что исключить из рациона

10:03

"Не фантастические выплаты": после смерти брата-воина Бурмака сделала заявление

