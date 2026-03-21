Водители посыпают авто содой и остаются в восторге: неожиданная причина удивит

Водителям рекомендовали использовать обычную пищевую соду, чтобы защитить кузов автомобиля от повреждений и избежать дорогого ремонта.
Птичий помёт представляет серьёзную угрозу: из-за своей кислотности он способен разрушать лакокрасочное покрытие, пишет Express.
Даже небольшие загрязнения могут привести к заметным дефектам и затратам, если их вовремя не удалить. Помёт буквально разъедает верхний защитный слой, что в дальнейшем требует восстановления покрытия.
Пищевая сода, благодаря своей щелочной среде, помогает нейтрализовать кислоту, а её мягкие абразивные свойства позволяют аккуратно удалить засохшие загрязнения, не повреждая поверхность кузова.
Эксперт советует не откладывать очистку: уже через двое суток помёт может начать разрушать краску. Для этого можно приготовить простой раствор из соды и горячей воды, нанести его на загрязнённый участок на несколько минут, а затем аккуратно удалить.
Если игнорировать проблему, на автомобиле могут появиться тёмные пятна и даже начаться отслаивание краски. Также водителям рекомендуют по возможности не оставлять машины под деревьями или проводами, где чаще всего скапливаются птицы.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
