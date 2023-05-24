Арестович похвастался снимком без рубашки в ответ на критику его пляжных фото

Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента публично прореагировал на недавний скандал, который вызвали в Сети его свежие пляжные фото, сделанные в Израиле. Он не придумал ничего другого, кроме как опубликовать свою фотографию без рубашки в Facebook.
Дело в том, что на тех самых пляжных фото, где мокрый Арестович гулял по пляжу в одних плавках, он выглядел заметно располневшим и щеголял заметным животом. И таким образом, видимо, Арестович решил ответить критикам.
К слову, многих пользователей Сети возмутило то, что бывший советник ОП спокойно смог покинуть страну во время военного положения ради морского отдыха. Но здесь, по всей видимости, все законно ‒ у Арестовича есть трое несовершеннолетних детей от разных браков. И, соответственно, он сумел пересечь границу по этой причине.
Напомним, недавно в РФ обвинили главу украинской разведки Кирилла Буданова в "организации террористического сообщества, незаконном обороте оружия и терроризме". Кирилл Буданов отреагировал на свой "заочный арест" в Москве. Он даже обрадовался, потому что его работа дала свой результат.
Минюст государства-агрессора России обновил реестр иностранных агентов и в его список добавился еще один музыкант, который открыто осудил войну и жестокое нападение террористической России на мирную Украину. Так, в список попал основатель группы "Ногу свело!" Максим Покровский.
А 11 мая 2023 года в перечень "террористов и экстремистов" власти страны-агрессора РФ добавили и Алексея Арестовича.
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