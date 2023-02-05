ВСУ в прошлом году не хватило 100 танков, чтобы полностью освободить Донбасс – нардеп

Запад в рамках первой волны обещает поставить Украине максимум 143 танка – такого количества недостаточно для завершения войны, сказал Федор Вениславский.

Украине нужно 500-700 танков, чтобы освободить свои территории - Вениславский / Коллаж УНИАН, 36-я ОМБП имени контр-адмирала М. Белинского

Силы обороны Украины могли освободить все районы Донецкой и Луганской областей в прошлом году, однако не хватило 100 танков. Западный мир в рамках первой волны обещает предоставить максимум 143 танка, чего не хватит для завершения военных действий. Чтобы полностью освободить свою территорию, Киеву нужно от 500 до 700 танков. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

В интервью Bild он рассказал о том, что если бы у ВСУ прошлым летом во время масштабного наступления было нужное количество танков, они могли бы продвинуться еще дальше. И тогда исход войны мог быть решен.

"Нам не хватало 100 танков, тогда мы могли бы полностью освободить Донецкую и Луганскую области", - отметил Вениславский.

По его словам, на данный момент Запад обещает поставить Украине максимум 143 танка. Такого количества недостаточно для завершения войны однозначным образом. Нужно гораздо больше боевых машин.

"Для того чтобы полностью освободить нашу территорию, нам нужно от 500 до 700 танков", - добавил депутат.

Кроме того, он уточнил, что Украина не дает гарантий относительно неприменения западного оружия по территории агрессора России и призвал союзников к решительности.

"У некоторых западных экспертов есть идея, что Украина должна пообещать, что не будет использовать свою военную технику на территории Российской Федерации. Это идея из параллельного мира… В любом случае ясно одно: чем менее решительны наши союзники, тем больше гибнет мирных граждан в Украине", - подчеркнул Федор Вениславский.

Танки Leopard для Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 25 января сделал заявление, согласно которому немецкое правительство приняло решение о поставках танков Leopard 2 Украине. Также Берлин разрешил другим странам передавать Киеву немецкие танки.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отмечал, что Украина получит Leopard 2 приблизительно через 3 месяца. Берлин отправит Киеву два батальона танков. Первая партия – 14 единиц Leopard 2A6 – в быстром темпе будет подготовлена для последующей передачи украинскому государству.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина в рамках первой волны ожидает поступления 120-140 современных танков Запада. Речь шла о Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams. При этом Киев ожидает передачи и французских танков Leclerc.

Угроза наступления России: