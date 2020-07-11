Эксперт объяснил, откуда могли взяться аудиопленки Порошенко, Путина и Байдена

Порошенко могли записывать украинские спецслужбы - Ермолаев / УНИАН

Аудиозаписи телефонных разговоров с голосами, которые похожи на голоса пятого президента Петра Порошенко, президента РФ Владимира Путина и экс-вице-президента США Джо Байдена, скорее всего, связаны с деятельностью украинских спецслужб.

Об этом заявил политолог Андрей Ермолаев, сообщает Апостроф.

По его словам, обнародованные нардепом Андреем Деркачом аудиозаписи отличаются высоким качеством. Поэтому можно сделать вывод, согласно которому записи проводились профессионально и фиксировались.

Ермолаев полагает, что аудиозаписи телефонных разговоров Порошенко велись не без участия украинских спецслужб.

"Возможно, это было связано с обеспечением работы президента, а может это просто какое-то параллельное, но хорошо организованное прослушивание. Не сомневаюсь, что истоки записей связаны с деятельностью спецслужб. Вероятнее всего, украинских", - подчеркнул эксперт.Читайте такжеУ Авакова рассказали, где записывались переговоры Порошенко и Путина

Напомним, в четверг, 9 июля, украинский парламентарий Андрей Деркач опубликовал новые аудиопленки, на которых человек с похожим на Петра Порошенко голосом вел телефонные переговоры с людьми, голоса которых похожи на президента РФ Путина и бывшего вице-президента США Байдена. Достоянием общественности стали переговоры Путина и Порошенко, которые обсуждали политические вопросы в 2015 году.

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков был удивлен появлением данной аудиозаписи и отказался подробно комментировать инцидент.

Позже Песков заявил, что он не готов сказать, является ли аудиозапись с якобы голосами Путина и Порошенко подлинной.