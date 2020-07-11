УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Эксперт объяснил, откуда могли взяться аудиопленки Порошенко, Путина и Байдена

Аудиозаписи были зафиксированы на профессиональном уровне.

11 июля 2020, 06:29
Порошенко
Порошенко могли записывать украинские спецслужбы - Ермолаев / УНИАН

Аудиозаписи телефонных разговоров с голосами, которые похожи на голоса пятого президента Петра Порошенко, президента РФ Владимира Путина и экс-вице-президента США Джо Байдена, скорее всего, связаны с деятельностью украинских спецслужб.

Об этом заявил политолог Андрей Ермолаев, сообщает Апостроф.

По его словам, обнародованные нардепом Андреем Деркачом аудиозаписи отличаются высоким качеством. Поэтому можно сделать вывод, согласно которому записи проводились профессионально и фиксировались.

Ермолаев полагает, что аудиозаписи телефонных разговоров Порошенко велись не без участия украинских спецслужб.

"Возможно, это было связано с обеспечением работы президента, а может это просто какое-то параллельное, но хорошо организованное прослушивание. Не сомневаюсь, что истоки записей связаны с деятельностью спецслужб. Вероятнее всего, украинских", - подчеркнул эксперт.Читайте такжеУ Авакова рассказали, где записывались переговоры Порошенко и Путина

Напомним, в четверг, 9 июля, украинский парламентарий Андрей Деркач опубликовал новые аудиопленки, на которых человек с похожим на Петра Порошенко голосом вел телефонные переговоры с людьми, голоса которых похожи на президента РФ Путина и бывшего вице-президента США Байдена. Достоянием общественности стали переговоры Путина и Порошенко, которые обсуждали политические вопросы в 2015 году.

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков был удивлен появлением данной аудиозаписи и отказался подробно комментировать инцидент.

Позже Песков заявил, что он не готов сказать, является ли аудиозапись с якобы голосами Путина и Порошенко подлинной.

новости Украины Петр Порошенко пленки Деркача
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт объяснил, откуда могли взяться аудиопленки Порошенко, Путина и Байдена». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:55
Зеленский уже определился с главой НБУ
06:47
"Красивый лобочек": Лобода похвалилась развратным фото
06:29
Эксперт объяснил, откуда могли взяться аудиопленки Порошенко, Путина и Байдена
06:01
Всемирный день шоколада – что важно знать и сладкие открытки Видео
05:32
В Евросоюзе рассказали, как Украине не потерять безвиз
04:25
Зі святом Петра і Павла – красиві вітання та листівки на Петра і Павла
03:50
"Жесткие меры": эксперт объяснила, что не так со статисткой по COVID-19 Видео
03:04
Коронавирус в плаценте: ученые сделали пугающее открытие Видео
02:19
"Маленькие титьки": Наталья Бочкарева прикрыла подушкой наготу
01:51
"Шлепать и гладить": Экс-Серебро топлес взорвала сеть
01:37
Коронавирус в Украине: Комаровский оценил риски заражения во время игр Видео
01:16
В РФ заявили об эффективном препарате от коронавируса Видео
00:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июля: исцеление и подлый обман Видео
00:19
День шоколада 2020: какой сегодня праздник 11 июля и как поздравлять Видео
10 июля, пятница
23:55
Мечеть в соборе Святой Софии: в ЕС возмущены решением Турции Видео
23:26
Вирусолог оценила, возможна ли вторая волна Covid-19 осенью Видео
23:02
"Не изменяю себе": Сенцов на море прокомментировал деньги на фильм
22:58
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия" Видео
22:30
Резников назвал причины неэффективности Минских соглашений
22:18
Стало известно, как адвокат Ефремова докажет невиновность актера
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять