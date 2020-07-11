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В Евросоюзе рассказали, как Украине не потерять безвиз

Украине советуют усилить борьбу с коррупцией и обеспечить верховенство права.

11 июля 2020, 05:32
безвиз, ЕС, Украина
В Евросоюзе не планируют отменять безвизовый режим с Украиной / espreso.tv

Европейская комиссия положительно оценивает опыт Украины и других стран-партнеров в сфере реализации требований по безвизовому режиму, однако рекомендует Киеву акцентировать внимание на усилении автономности антикоррупционных институтов и обеспечить честные назначения на должности руководителей таких ведомств.

Об этом говорится в докладе ЕК о выполнении условий для визовой либерализации между странами Евросоюза и государствами Восточного партнерства, а также Западных Балкан.

В докладе речь идет о том, что для государств одной из самых главных проблем остается коррупция. Отмечается, что высокий уровень банковского мошенничества зафиксирован в Молдове и Украине – странах, где неэффективно решаются вопросы с преследованием нарушителей в финансовой сфере и достигается лишь небольшой прогресс в вопросе восстановления украденных активов.Читайте такжеЕС открыл границы для "избранных" украинцев - кто попал в список

Украине рекомендуют поддерживать независимость антикоррупционных органов и обеспечить не политический, а профессиональный принцип назначения кадров на ключевые должности в таких институтах.

Также в ЕК добавили, что государства, с которыми Евросоюз отменил визовый режим, будут и в дальнейшем получать поддержку, связанную с реализацией ими реформ в сферах правосудия и борьбу с коррупцией.

Напоследок в Еврокомиссии подчеркнули, что данные рекомендации были составлены на основе мониторинга выполнения условий безвизового режима в странах Восточного партнерства и Западных Балкан в период с 2019 по первую половину 2020 года.

Ранее в Евросоюзе заявили, что по окончании пандемии COVID-19 безвизовый режим с Украиной будет возобновлен.

новости Украины Евросоюз безвизовый режим
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