Близкого к Медведчуку политтехнолога Погребинского подозревают в госизмене

Погребинского подозревают в госизмене / Главред

Политтехнологу Михаилу Погребинскому, который является приближенным к куму Путина Виктора Медведчуку, заочно сообщили о подозрении в госизмене. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре и СБУ.

"За процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры города Киева политтехнологу и активному политическому комментатору заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Правоохранители не назвали имя подозреваемого, однако, согласно данным Украинской правды, что речь идет именно о Погребинском.

Погребинского подозревают в госизмене / Киевская городская прокуратура

Правоохранители убеждены, что своими высказываниями в интервью и теле-эфирах Погребинский проводил подрывную деятельность против Украины и наносил ущерб в информационной сфере.

СБУ провела обыски у Погребинского и обнаружила аналитические материалы по проведению "денацификации и демилитаризации Украины".

"Действуя в качестве "эксперта", он неоднократно принимал участие в эфирах телевизионных передачах, ток-шоу и интервью, распространяя наработанные российские месседжи, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашем государстве, деморализацию украинской армии, формирование негативного имиджа Украины на международной арене", - говорится в сообщении.

Погребинский продвигал выгодные РФ идеологические установки.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

23 мая СБУ выложила видео с допроса Виктора Медведчука. Он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и заявил, что именно в его интересах были проведены все договоренности с российской стороной. Медведчук рассказал, какую роль выполнял Порошенко в делах присвоения нефтепровода и закупки угля у "ЛДНР".

Другие новости: