Прокуратура объявила подозрение подполковнику-оккупанту, приказывавшему пытать людей на Сумщине

Прокуратура объявила подозрение подполковнику-оккупанту / Офис генпрокурора, ua.depositphotos.com

Украинские правоохранители заочно объявили подозрение подполковнику армии оккупантов, который отдавал приказы о пытках мирных жителей города Конотоп (Сумская область). Об этом сообщают представители Офиса генпрокурора.

По данным следователей, подполковник русский вместе со своими солдатами и офицерами незаконно пересек границу в Сумской области. 25 февраля нынешнего года на въезде в село Вязовое по его приказу оккупанты организовали блокпост. Скоро там задержали местного жителя-водителя. Беднягу отвезли на сельскохозяйственное предприятие, где подполковник приказал подчиненным раздеть мужчину, связать и держать в холодной комнате 4-5 часов с наручниками на руках. Рядом были черные полиэтиленовые мешки, в которых, по всей вероятности, находились тела убитых украинцев. Через несколько часов оккупанты отпустили пленного.

28 февраля по приказу все того же подполковника оккупанты задержали двух местных жителей, которые развозили хлеб. На них надели наручники и завязали глаза, а также систематически и жестоко избивали. Враги пытались узнать от задержанных данные о патриотически настроенных жителях Конотопа и о том, где находятся позиции ВСУ. Лишь 2 марта их отпустили.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российскому пилоту Александру Красноярцеву, который бомбил жилые кварталы Чернигова на своем истребителе, Офис генпрокурора объявил о подозрении, ему грозит пожизненное заключение.

Красноярцев – один из опытных путинских оккупантов, который за свои зверства против мирного населения в Сирии был удостоен наград и даже приема с местным диктатором Башаром Асадом. Бойцы ВСУ сбили его 5 марта, когда оккупант был за штурвалом самолета Су-34

До того настоятель храма УПЦ Сергей Чудинович из Херсона рассказал, каким изуверским пыткам подвергали его русские оккупанты.

"Заломали руки, сказали, что жизнь моя закончилась, и меня будут разбирать на части. Перевели в другое помещение, там начали бить дубинкой в область сердца. Били по ногам, душили, связали руки скотчем сзади. Вместо воды дали водку. Дали в руки дубинку пощупать руками и сказали, что меня изнасилуют ею. Били, потом начали расстегивать штаны, раздели, поставили на колени, прижали и сказали, что запихнут в меня дубинку. Я прощался с жизнью, молился. Пытались изнасиловать", — поведал свою жуткую историю священнослужитель.

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