"Боевые буряты" Путина попались на грабежах и пытках украинцев: названы имена мародеров

Прокуратура объявила в розыск мародеров РФ / Facebook/VenediktovaIryna

Правоохранители установили военнослужащих российской в/ч 46108, нарушивших законы и обычаи войны. Это Баясхалан Шультумов и Павел Аганаев.

Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, к такому выводу пришли сотрудники прокуратуры совместно с СБУ и Департаментом спецрасследований Нацполициии.

"По данным следствия, в начале марта 2022 года во временно оккупированном селе Бузова Бучанского района они незаконно ворвались в частный дом, где скрывались от зверств захватчиков сразу несколько семей. Военные РФ угрожали гражданским огнестрельным оружием и физической расправой. Среди потерпевших даже женщины и дети. А мужчин они били прикладом автомата, руками и ногами", - сообщили в ОГП.

Известно, что, кроме издевательств, военные армии мародеров забрали у людей 60 тысяч долларов денежных сбережений. Правоохранители проверяют этих лиц также на причастность к совершению других военных преступлений на территории Украины.

Читайте такжеПытал и расстреливал безоружных со связанными руками: названо имя бучанского палача

Что известно о бучанском палаче

Подозреваемый Колоцей родился и вырос в белорусском городе Мозыре. Долгое время занимался единоборствами, выступал на локальных соревнованиях. В своих соцсетях указывает, что затем переехал в Россию, в частности, в Москву.

По данным прокуратуры, Колоцей имеет отношение к подразделению Росгвардии. Вместе с другими подразделениями российских оккупантов он вторгся на территорию Украины, утверждают украинские правоохранители.

Читайте также: