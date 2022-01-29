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Цель Путина и давление Байдена на Киев по Донбассу: Илларионов назвал главный сценарий Кремля

29 января 2022, 07:28
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Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины, поэтому Москва делает ставку на шантаж Киева, считает Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Путин при помощи Минских соглашения ставит перед собой задачу установить контроль над Украиной – Илларионов / УНИАН

Российский президент Владимир Путин решил установить контроль над Украиной еще 20 лет назад. После событий 2014-2015 годов он понял, что одержать победу над государством военным способом не удастся. Как полагают в Кремле, теперь у России в этом вопросе появился союзник в виде администрации президента США Джо Байдена, а сам глава Белого дома выразил готовность оказать давление на Киев для запуска Минских соглашений. Кремль делает ставку на "Минск", поскольку эти договоренности фактически ликвидируют украинское государство и позволяют Москве достичь своей цели. Об этом заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Путин предпринимал несколько попыток установить контроль над украинским государством. Однако после ряда неудач в Кремле сделали вывод, согласно которым исключительно военными методами Киев победить не удастся.

Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом Западу"У Путина стоит задача установить контроль над Украиной. Эту задачу он поставил для себя давным-давно — в 2001 году, 20 лет тому назад. Он готовился к началу этой операции в течение долгого времени, было несколько попыток. Он начал гибридную войну в 2013-м, реальную — в 2014-м году. За это время он сделал несколько выводов. Первый, сделанный в 2014-15 годах — чисто военными методами Украину не победить. Это стало очевидно после боевых действий", - считает Илларионов.

По его словам, когда Путин решил сменить тактику, у него появился союзник в виде американской администрации Джо Байдена, а сам президент Штатов в этой ситуации фактически выступил на стороне Москвы, поскольку заявил о готовности оказать давление на Киев с целью реализации минских договоренностей.

"Он пытался разными методами. Но в прошлом году, 2021-м, как он думает, открылась новая возможность для него добиться того же результата, но не военными средствами. Потому что у Путина появился новый союзник, которого до 2021 года не было. У него появилась нынешняя американская администрация, которая сказала ему словами Байдена в июне 2021 года в Женеве, что Байден будет помогать Путину продавливать Украину на выполнение Минских соглашений. До этого американские президенты такого не говорили", - сказал эксперт.

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Также он добавил, что для России Минские соглашения являются очень важным документом, так как реализация "Минска" фактически означает демонтаж украинское государственности. И именно при помощи таких договоренностей Москва может установить контроль над Киевом.Читайте такжеДонбасс и Минск-2 - только повод: чего на самом деле хочет Россия

"Российский политикум говорит о Минских соглашениях. Путин тоже говорит об этом. Они понимают: Минские соглашения — это ликвидация суверенитета Украины. А чисто военным действиями он получит обратный результат. Завтра 98% украинцев будут ненавидеть Путина. Но если он сможет уломать, зашантажировать украинское руководство по Минским соглашениям, то добьется результата. Он ухватился за шанс", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Угроза военного вторжения России в Украину

В администрации Джо Байдена ранее со ссылкой на сведения разведки США сделали заявление о том, что Россия может готовить провокацию на Донбассе в виде нападения на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". По мнению американцев, такой сценарий может использоваться как повод для полномасштабного военного наступления на Украину.

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали данные, согласно которым вблизи украинских границ сосредоточено уже более 127 тысяч военных. В ведомстве допускают, что Россия может нанести ракетные удары по объектам стратегической важности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что войска России находятся неподалеку от границ Украины из-за сложной ситуации в регионе и действий НАТО. Москва называет движение своих военных подразделений "мерами предосторожности".

Американский президент Джо Байден предупредил главу Кремля Владимира Путина о том, что военное вторжение на территорию Украины может обернуться РФ небывалыми санкциями в виде запрета российским банкам на работу с долларом.

В Кремле заявили, что заявления Вашингтона о новых санкциях против России могут, дескать, создать предпосылки для Украины по освобождению оккупированного Донбасса военным путем.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что у украинских границ в общей сложности сосредоточено около 130 тысяч российских военных. Однако угрозы военных действий на данный момент нет, а ситуация нагнетается при помощи СМИ.

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