Чтобы учили географию: депутатам Госдумы РФ выслали шоколад с картой Казахстана

Казахстанские политики отправили депутатам Госдумы РФ шоколад с картой Казахстана, чтобы показать им границы государства. Об этом говорится в сообщении председателя НПК (Народная партия Казахстана) Айкына Конурова на его странице в Facebook.

"Пусть если они не смогли по каким-то причинам изучить географию и историю по учебникам, то может быть смогут дополнить свои знания по упаковкам от нашего шоколада!", - написал Конуров на своей странице в Facebook.

Члены Народной партии Казахстана, кандидаты в Мажилис (парламент Казахстана), предлагают отправлять шоколад в Госдуму в ответ на высказывания ее депутатов о принадлежности России части территорий Казахстана.

Скандал между Россией и Казахстаном разгорелся после того, как 10 декабря в эфире "Первого канала" председатель комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от "Единой России" Вячеслав Никонов заявил: "Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза".

Затем депутат Госдумы Евгений Федоров заговорил о "восстановлении единого государства с Казахстаном".

МИД Казахстана в ответ вручил временному поверенному в делах России Александру Комарову ноту протеста после выступлений депутатов. На заседании парламента 23 декабря министр иностранных дел Казахстана назвал высказывания депутатов "бредом" и сказал, что это заявление "не является официальной позицией" России.

Кроме того, высказывания российских депутатов вызвало волну протестных акций как в самом Казахстане, так среди казахстанской диаспоры за границей.