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Выдача России "демонов войны": Зеленский пригрозил Беларуси трагическими последствиями

15 августа 2020, 10:18

Члены ЧВК Вагнера продолжат распространять войну, предупредил президент.

Зеленский пригрозил, что из-за выдачи вагнеровцев РФ будут трагические последствия – ЧВК Вагнера новости
Из-за выдачи "вагнеровцев" России будут трагические последствия, пригрозил Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина считает решение Беларуси выдать России задержанных "демонов современной войны" – членов частной военной компании Вагнера, мягко говоря, несправедливым и несоответствующим духу отношений между Киевом и Минском, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

Последствия этого решения будут трагическими, говорится в Telegram-канале украинского лидера.

Глава государства подчеркнул, что "вагнеровцы" все равно продолжат распространять войну.

"Дай бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют…", – подчеркнул президент.

Также украинский лидер отреагировал на информацию, что якобы Киев вмешивался во внутренние процессы Беларуси.

"Этого точно не было", – отметил Зеленский.

Напомним, в Беларуси 29 июля сообщили, что задержали более 30 членов ЧВК Вагнера, среди них были россияне и украинцы. Киев попросил выдать ему "вагнеровцев", которых в Украине подозревают в осуществлении террористической деятельности. Белорусская сторона 14 августа передала членов ЧВК России.

Владимир Зеленский Зеленский новости ЧВК Вагнера
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