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Возвращение ветерана: экс-глава МВД Цушко хочет стать замминистра финансов

24 апреля 2020, 13:53

Экс-глава МВД, Минэкономики и Антимонопольного комитета Василий Цушко подал декларацию кандидата на пост замминстра финансов в Кабмине Дениса Шмыгаля.

Цушко
Василий Цушко претендует на должность замминистра финансов / УНИАН

Один из ветеранов украинской политик Василий Цушко претендует на пост заместителя министра финансов Сергея Марченко. 

Об это свидетельствует поданная им в Национальное агентство по предотвращению коррупции декларация кандидата.

В документе Цушко указал участки в Киевской и Одесской областях, а также квартиру в Киеву и автомобиль Infiniti FX35 2006-го. Также он указал последнюю зарплату в размере чуть более 8 тысяч гривен (за 2019-й ) и должность - заместителя главы Социалистической партии Александра Мороза.

Василий Цушко - биография

Цушко несколько раз избирался в Верховную Раду (первым заместителем главы комитета по финансовой и банковской деятельности Петра Порошенко). Затем - с 2005-го до 2006-го был одесским губернатором. В конце года Цушко сменил Юрия Луценко на посту главы Министерства внутренних дел  -в правительстве Виктора Януковича и пребывал на этом посту до декабря 2007-го.

После активного участия подконтрольных Цушко как главе МВД милиционеров в парламентском кризисе и противостоянии президента Виктора Ющенко с его оппонентами на заборах по всей Украине начали появляться надписи: "Цушко - герой", "Цушко спас Украину".

В 2010-м, после победы Януковича на выборах президента Цушко стал министром экономике в правительстве Николая Азарова. Покинул пост уже в декабре этого же года. Тогда же был назначен главой Антимонопольного комитета Украины и пребывал на этом посту до марта 2014-го.

На досрочных президентских выборах 2014-го Цушко баллотировался на пост главы страны, однако снял свою кандидатуру еще до начала голосования.

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