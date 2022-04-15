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Десятки домов, автомобилей, яхта и вагон-ресторан: что конфисковали у семьи кума Путина Медведчука

15 апреля 2022, 09:03

Самое ценное увезла с собой Оксана Марченко – драгоценности не вместились в два автомобиля, рассказали журналистам силовики.

Пулмановский вагон-ресторан Медведчуков попал под конфискацию / Сегодня

Лычаковкий суд города Львова 13 апреля арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества пророссийского политика Виктора Медведчука. Среди всего прочего нашлись десятки квартир, машин, земельных участков, яхта и вагон-ресторан. Однако самое ценное имущество вывезла за границу его супруга Оксана Марченко.

Журналисты Сегодня пишут, что Медведчук приобретал предметы роскоши, дорогие дома, яхты, автомобили. Ему принадлежит и одна из самых больших в мире яхт, стоимость которой оценивается в 200 миллионов евро.

Что в списке арестованного имущества Медведчука

  • 32 квартиры;
  • 23 дома;
  • 26 автомобилей;
  • моторная яхта;
  • 30 земельных участков;
  • 17 паркомест

Наиболее ценные вещи вывезла жена Оксана Марченко

Правоохранители рассказали, что это уже вторая часть имущества, которая арестовывается по решению суда. Под арест попала и вторая яхта. Арестованные квартиры находятся в трех областях – Закарпатской, Львовской и Киевской.

"Это вторая часть их имущества, которое арестовывается судом. Что касается яхты, то это уже также вторая, которая арестована (первая, которая была арестована входит в пятерку крупнейших яхт мира). Что касается арестованных квартир, то они, по нашей информации, находятся в Закарпатской области, Львовской и в Киеве", - комментируют силовики.

Также арестован и вагон-ресторан, а самые ценные вещи, по версии правоохранителей, вывезла Оксана Марченко.

"Вагон-ресторан, который показывали в соцсетях, арестован. Самое ценное Оксана Марченко, конечно, вывезла на двух авто. Но размеры авто не позволили вывезти все драгоценности, которые она хотела вывезти", - указывается в материале.

Вагон-ресторан Медведчуков конфискован / Сегодня

Медведчук коллекционировал авто премиум-класса

Кум Путина десятками покупал дорогие автомобили. Однако, в отличие, к примеру, от Януковича, приобретал не ретро-авто, а машины премиум-класса.

"Автомобили премиум-класса – Mercedes, Range Rover и другие. Раритетных нет. Недвижимость – в Киеве, Киевской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Николаевской областях", - рассказали в ГБР.Читайте такжеКак выглядит дом, где прятался Медведчук: шик даже в гардеробной

Арестовано не все имущество Медведчука. Поиски еще идут.

"По имеющейся информации, будет еще и третья очередь. Разыскиваем то, что еще может им принадлежать", - сказали в ГБР.

Подчеркивается, что кроме "трубы Медведчука", при помощи которой он качал дизель в Европу, о его бизнесе мало что известно.

Задержание Виктора Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля объявил, что СБУ провела спецоперацию по задержанию главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, который является также кумом главы РФ Владимира Путина.

В СБУ подтвердили задержание Медведчука. Руководитель спецслужбы Иван Баканов сказал, что агентов Кремля ждет привлечение к ответственности.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление о том, что Медведчук задержан СБУ в рамках спецоперации. Задержание произошло не в Киеве.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Медведчук был задержан на западной границе Украины при попытке сбежать из страны. Данилов не опроверг версию журналистов, что операцию провели на кордоне с Венгрией. При этом, как уточнил Данилов, Медведчук специально переоделся в форму военного ВСУ.

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Оксана Марченко Виктор Медведчук ГБР
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