Дипломат назвал цель Путина в ситуации с переговорами по Донбассу

Путин пытается торговаться с США по важным для России вопросам – дипломат / Reuters

Саммит Нормандского формата вряд ли состоится в ближайшем будущем. Кремль использует ситуацию с переговорами по Донбассу в качестве торга с новой администрацией США Джо Байдена. Россия повышает ставки и не намерена признавать себя стороной конфликта в вооруженном противостоянии на востоке Украины, сказал бывший глава МИД Павел Климкин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, у России нет интереса в участии в новой встрече в рамках Нормандской четверки. Кремль поднимает ставки на Донбассе и пытается таким образом договориться с США.

"Я бы хотел верить, что встреча состоится в апреле, мае, но я очень пессимистичен. Что происходит? Сейчас Путин уже начал торговаться с новой американской администрацией. Конечно, для него проводить встречи в "нормандском формате", говорить с нами, немцами и французами, - это история, которая ему мешает. Он раскладывает пасьянс из многих вопросов, там есть и вопросы энергетики, санкций, климатических изменений. Они ищут новые тезисы для торговли с американской администрацией", - считает Климкин.

Также дипломат полагает, что Путин не видит смысла в проведении новых переговоров по Донбассу при участии лидеров стран Нормандского формата. Россия является участником Совбеза ООН с правом вето, поэтому Украине сложно в рамках международных правил игры привлечь Москву к ответственности за конфликт на Донбассе.Читайте такжеИлларионов объяснил действия России и Путина по Донбассу при Байдене

"Что происходит на Донбассе? Путин поднимает ставки, и результаты мы все, к сожалению, видим. И пока Россия имеет право вето в Совбезе ООН, мы формально, в соответствии с международным правом и уставом ООН, не можем назвать войну войной. Россия никогда не признает себя стороной конфликта", - подчеркнул Павел Климкин.

Переговоры по Донбассу