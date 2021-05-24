Дипломат предупредил об опасности потери Украиной Донбасса

Украина из-за раздачи Россией паспортов в ОРДЛО начинает терять свои территории - дипломат / УНИАН

Помимо главной проблемы, которой является ситуация с договоренностями о прекращении огня, на оккупированном Донбассе, существует серьезная дилемма, связанная с раздачей российских паспортов. Никакие механизмы выполнения договоренностей не сработают, если Россия получит в ОРДЛО 1,5-2 миллиона российских граждан. Из-за этого Украина начинает терять регион. Нужно совместно с Западом создать новую стратегию по возвращению оккупированных территорий. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Для нас ключевой вопрос по Донбассу – это, во-первых, прекращение огня, во-вторых - мегапроблема массовой российской паспортизации, так как мы реально начинаем из-за этого терять Донбасс", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, вопрос российской паспортизации на Донбассе должен быть приоритетным и обсуждаться на самом высоком уровне, включая встречу Байдена и Путина. Если проблема будет продолжаться, все дискуссии о том, как реализовать Минские соглашения, станут бессмысленными. Действия России по раздаче паспортов являются фактической интеграцией украинского региона, поэтому над этой ситуацией нужно серьезно работать.Читайте такжеАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу после переговоров с Путиным

"Я считаю, что об этом нужно не просто говорить, а кричать. Я не понимаю, зачем играть в бесконечную игру в кластеры, когда на самом деле основной вызов – паспортизация. Никакая последовательность не спасет, если Россия будет там иметь 1,5-2 млн российских граждан. Там сейчас 600 тыс., а до конца года будет миллион. Новая совместная стратегия с Западом по Донбассу – это главное", - подчеркнул Павел Климкин.

Россия на оккупированных районах Донбасса