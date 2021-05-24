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Дипломат предупредил об опасности потери Украиной Донбасса

24 мая 2021, 05:15

Украина и Запад должны разработать новую стратегию по возвращению ОРДЛО, считает Павел Климкин.

Россия, паспорта
Украина из-за раздачи Россией паспортов в ОРДЛО начинает терять свои территории - дипломат / УНИАН

Помимо главной проблемы, которой является ситуация с договоренностями о прекращении огня, на оккупированном Донбассе, существует серьезная дилемма, связанная с раздачей российских паспортов. Никакие механизмы выполнения договоренностей не сработают, если Россия получит в ОРДЛО 1,5-2 миллиона российских граждан. Из-за этого Украина начинает терять регион. Нужно совместно с Западом создать новую стратегию по возвращению оккупированных территорий. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Для нас ключевой вопрос по Донбассу – это, во-первых, прекращение огня, во-вторых - мегапроблема массовой российской паспортизации, так как мы реально начинаем из-за этого терять Донбасс", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, вопрос российской паспортизации на Донбассе должен быть приоритетным и обсуждаться на самом высоком уровне, включая встречу Байдена и Путина. Если проблема будет продолжаться, все дискуссии о том, как реализовать Минские соглашения, станут бессмысленными. Действия России по раздаче паспортов являются фактической интеграцией украинского региона, поэтому над этой ситуацией нужно серьезно работать.Читайте такжеАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу после переговоров с Путиным

"Я считаю, что об этом нужно не просто говорить, а кричать. Я не понимаю, зачем играть в бесконечную игру в кластеры, когда на самом деле основной вызов – паспортизация. Никакая последовательность не спасет, если Россия будет там иметь 1,5-2 млн российских граждан. Там сейчас 600 тыс., а до конца года будет миллион. Новая совместная стратегия с Западом по Донбассу – это главное", - подчеркнул Павел Климкин.

Россия на оккупированных районах Донбасса

  • Российская парламентская политическая партия Справедливая Россия – За правду 22 марта сделала заявление о планах по созданию в ОРДЛО своего офиса, в рамках которого будут проводиться консультации по участию жителей оккупированного Донбасса в российских выборах и получению паспортов РФ.
  • Организация Восточная правозащитная группа сообщала, что Россия уже поставила оккупационным администрациям в ОРДЛО задачу обеспечить проведение выборов в Госдуму на захваченных районах Донбасса. Предполагается, что в избирательном процессе могут принять участие 250-300 тысяч человек.
  • Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявлял, что до конца 2021 года гражданами РФ на оккупированном Донбассе могут стать еще 500 тысяч человек.

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