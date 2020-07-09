Свержение Зеленского: Разумков оценил сценарий госпереворота

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос о возможности свержения президента Владимира Зеленского, которое может готовить экс-президент Петр Порошенко, а принять участие в нем якобы планирует глава МВД Арсен Аваков.

Глава парламента не верит в то, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать, заявил он в интервью Strana.ua.

"Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович, он член команды и министр", - говорит спикер парламента.

При этом он также оценил информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы собирает подписи в Раде за отставку Авакова.

"Скажем так - если бы этот вопрос возник в зале на следующей пленарной неделе, не думаю, что были бы голоса", - добавил Разумков.

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Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал о том, что не видит оснований для того, чтобы обсуждать вероятную отставку Авакова.

Как рассказал премьер-министр, Аваков на данный момент крайне эффективно управляет правоохранительной системой.