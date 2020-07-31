Будут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша Козака

Козак лишь высказал свое мнение по переговорам на Донбассе - Кравчук / Главред

Письмо заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, в котором он уведомил Киев, Париж и Берлин об отказе Москвы от переговоров в Нормандском формате на уровне советников, не является решением России о прекращении переговорного процесса по Донбассу.

Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в интервью Суспільне.

По его словам, Козак лишь высказал свою точку зрения, которая может быть не связана с позицией Кремля по данному вопросу. Подобные заявления следует принимать во внимание только в том случае, если их озвучивают главы государств.

"Я не знаю, имеет ли право Козак, как и Кравчук, как и Ермак, говорить за всю Россию или за всю Украину. Если это скажет Путин или Зеленский – это уже решение государства. Поэтому Козак может в демократической стране высказать свое мнение", - считает Кравчук.Читайте также"Мы сами знаем, что делать": Кравчук назвал России условия установления мира на Донбассе

Также политик добавил, что созданный в рамках Нормандского формата переговорный процесс на уровне советников является важным и должен поспособствовать решению ряда проблем. Однако существует вероятность, что Россия все-таки от него откажется.

"Если власть с этим согласится и примет такое решение, и объявит его - это уже будет решение властей", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Ранее в Кремле заявили, что письмо Козака не означает выход России из переговорного процесса по Донбассу в рамках Нормандского формата.

Напомним, Леонид Кравчук рассказал, какие задачи президент Зеленский поставил перед ним в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы.