Ликвидация "особого статуса" Донбасса: Кравчук озвучил новую инициативу Киева

Украина не согласна с формулировкой "особый статус" Донбасса - Кравчук / УНИАН

Понятие "особого статуса" Донбасса внесено в ряд документов, которые были приняты в процессе переговоров Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта. Такую формулировку нужно заменить на "особый режим административного управления".

Об этом заявил председатель делегации Киева в ТКГ по вопросам Донбасса, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала Дом.

По словам политика, понятие особого статуса не является корректным, поэтому украинская сторона будет настаивать на смене формулировки на особый режим административного управления.Читайте такжеПереговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможны

"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" внести другие понятия… И закон Украины, который готовится и уже почти готов, по тем вопросам, касающимся Донбасса и войны на Донбассе, и мира на Донбассе. Мы просим понять нас и учесть такую формулировку - особый режим управления административного. Это соответствует тем реформам, которые проводятся Украиной по местному самоуправлению, и нашим законам", - заверил Кравчук.

Ранее Кравчук рассказал, что Украина не согласится на автономию с признаками государственности отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе своего государства. Как утверждает политик, Москва настаивает на "особом статусе" областей, однако он прописан таким образом, что непонятно, как это реализовать на практике. Поэтому Киев предлагает "особую систему управления", так как на Донбассе невозможно реализовать местное самоуправление, аналогичное другим украинским регионам.Читайте такжеКравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны

Напомним, Леонид Кравчук также объяснил, что Украина намерена требовать от России в рамках ТКГ по Донбассу, и раскритиковал Москву за невыполнение договоренностей в переговорном процессе.