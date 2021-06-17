Экс-начальник штаба полка "Азов" заявил, что Филатов и Корбан "примазываются" к освобождению Мариуполя

Филатов и Корбан пытаются "примазаться" к освобождению Мариуполя

Город Мариуполь от сепаратистов освобождал полк "Азов" при поддержке подразделения "Днепр-1", Нацгвардии и МВД. В то же время, чаще появляются политики, которые выдают эту победу за свою, прокомментировал слова мэра Днепра Бориса Филатова к годовщине освобождения Мариуполя в Facebook бывший начальник штаба полка "Азов" в интервью 5 каналу.

"На самом деле мы уже пережили все троллинговые атаки, которые только можно было себе представить. Этот пост Филатова даже не был для нас сюрпризом. Еще раз скажу, что у меня слово/фамилия "Филатов" и слова "Азов", "освобождение Мариуполя" лежат в совершенно разных комнатах и никак между собой не связаны" - заявил Солевский.

В качестве примера медийного фейка об освобождении Мариуполя он приводит общеизвестные кадры, где БМП проскакивает сквозь баррикады. А эти события произошли не 13 июня, когда город был освобожден, а почти за месяц до того, 9 мая, когда украинская бронетехника после неудачного штурма покидала город. В то время как само освобождение города происходило без привлечения тяжелой техники.

"Когда вы увидите плакат, на котором изображена эта "бэха", которая прыгает, подпись "13.06", то это фейк на самом деле. Мы же любим свою историю, в том числе новейшую, поэтому должны разбираться. На таких плакатах должен быть изображен КамАЗ с пулеметом "утес", обшитый металлом вручную. Этот КамАЗ называется "пряник". Вот он является символом освобождения Мариуполя", – считает Азовец.

Отдельно он прокомментировал возможную причастность Геннадия Корбана к освобождению города, на что указывает в своем посте Филатов.

"Ничего никогда не слышал о Корбана как о солдате, который вместе со мной, плечом к плечу что-то освобождал. С другой стороны, читал статьи о каких-то совещаниях, связанных с Иловайском. Не более того. Я думаю, что нам в контексте Мариуполя надо больше думать об увековечении памяти о нераспространении фейков, и о том, как дальше развивать эти города, а не об участии различных одиозных политиков в том, в чем они на самом деле участия не принимали"

По мнению Соболевского, украинцы должны беречь память о новейшей истории Украины и не позволять политизировать этот вопрос. А те политики, которые действительно хотят сделать доброе дело, должны работать над восстановлением освобожденных территорий.

"Хочу передать привет всем политикам, которые хотят приобщаться к освобождению Мариуполя в том или ином смысле. Приезжайте, восстанавливайте город. Есть еще так много городов, которые можно освободить. Надо готовиться уже сейчас. Вкладывайте в армию деньги, время, в наших ребят. Мы вместе победим. Тогда и будете пиариться", - заявил Владислав Соболевский.