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Эксперт пояснил, почему смерть мэра Кривого Рога бьет по рейтингу Зеленского

16 августа 2021, 22:07
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Корнейчук напомнил историю взаимоотношений президента и Кривого Рога.

Владимир Зеленский
Смерть Павлова бьет по рейтингу Зеленского - Корнейчук / Getty

Трагическая гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова бьет непосредственно по рейтингу президента Владимира Зеленского, считает политэксперт Дмитрий Корнейчук.

По его словам, независимо от истинной причины, смерть Павлова создаёт большие проблемы для Офиса президента.

"В первую очередь — рейтинговые и имиджевые. Ведь у Банковой не так много возможностей для маневра: что бы не установила полиция в результате расследования, все будет против власти, поскольку она "кошмарила" неугодного мэра. А тут еще необходимость проведения досрочных выборов, на которых опять поднимется на поверхность неудачная история предыдущих выборов... Смерть мэра Кривого Рога бьет прежде всего по рейтингу президента", — написал Корнейчук в Facebook.

Также эксперт подчеркнул, что эта смерть привлекает внимание к истории его взаимоотношений с родным городом — очень неприглядной.

Корнейчук напомнил историю взаимоотношений президента и Кривого Рога. На президентских и парламентских выборах 2019 года Зеленский получил здесь максимум голосов. Но уже на местных выборах 2020 года он их растерял: кандидат от "Слуги народа" при личной поддержке президента проиграл в первом туре действующему на тот момент мэру Юрию Вилкулу: действующий мэр набрал почти 45%, "слуга народа" — 26%.

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Это поражение Зеленский воспринял как личное, считает Корнейчук. Сразу после первого тура возникла команда задержать Вилкула по надуманному делу, по которому ему вручили повестку и вызвали для вручения подозрения. Он через время был вынужден снять свою кандидатуру с выборов. Две перенесенные Вилкулом в это время операции на сердце не добавляют позитива в общий образ президента в этой ситуации.

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В результате на выборах победил Константин Павлов, который набрал почти 57%, а "Слуга народа" — чуть больше 40%.

"Зеленский очень чувствительно воспринял поражение в родном городе и проявил себя очень мелко: натравил на городскую власть все правоохранительные органы. До настоящего времени в городе не прекращаются обыски и подозрения работникам городской администрации", — написал Корнейчук.

Гибель мэра Кривого Рога:

Напомним, Главред писал о том, что в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

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