Украина мигрантами не рассматривается даже как транзитная территория - Москаль

Мигранты в Украину не придут / Фото Reuters

Украинский политик, экс-губернатор Закарпатья и бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль считает, что Украина по количеству нелегальных мигрантов занимает первое место в Европе.

В комментарии Главреду он рассказал, что за год через украинскую территорию проходит до 30 тысяч нелегалов. И помогают им в этом "транснациональные" компании, которые перевозят мигрантов.

"Но эти компании не бросают мигрантов вблизи чужих границ, как бросили людей вблизи белорусско-польской границы – они тихонько подбирают нелегалов на одной границе и ночью перевозят на Закарпатье или в другие приграничные регионы Украины, а дальше уже везут их в Польшу, Венгрию, Словакию и передают в руки тем, кто отвечает за каждый конкретный участок", - рассказал эксперт.

Причем, по его словам, с этим абсолютно никто не борется. Все идет своим течением, и нелегалы попадают туда, куда им нужно. А когда речь заходит о том, что кого-то поймали, то речь идет только о тех, кто не заплатил пограничникам.

"Люди, которые застряли на белорусско-польской границе, сегодня никуда не могут поехать, потому что отдали свои деньги за доставку их в Германию, а их "кинули" недобросовестные "перевозчики", а точнее те, кто занимается перевозкой нелегальных мигрантов. Как они без денег поедут в Украину, кто и куда их будет переправлять, что им здесь делать? Это полный абсурд!", - отмечает эксперт.

Реклама

Также эксперт уверен, что Украина мигрантами не рассматривается даже как транзитная территория.

"Они сюда не пойдут. Следовательно, нет смысла говорить о том, какие в Украине будут проблемы, если мигранты окажутся на ее территории. Еще раз – они сюда не пойдут!", - уверен эксперт.

Напомним, ранее на польско-белорусской границе в лесу умер годовалый малыш. Семь месяц жила на улице без помощи.

Также ранее Министерство внутренних дел перенаправило дополнительные силы Национальной гвардии на украинско-белорусскую границу для помощи подразделениям Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

Кризис с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе начался 8 ноября. Беженцы собрались группами, чтобы пересечь кордон с Польшей.

Позже нелегалы установили палаточный лагерь у польской границы. Варшава фиксировала сотни попыток прорыва через кордон.

Украина и другие страны Европы призывают Евросоюз решить вопрос с мигрантами у границ Польши. Они считают, что кризис организовал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Европа требует начать трибунал над Лукашенко.