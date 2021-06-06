Эрдоган рассказал Зеленскому о шантаже Путина из-за поддержки Украины – WSJ / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Владимиру Зеленскому, что президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию, если страна не откажется от продажи беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и поддержки Украины.

Такую информацию обнародовало издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечается, речь идет об апрельской встрече президентов Украины и Турции.

"Продажи дронов в Турции возмутили Москву. Ссылаясь на рост числа случаев заболевания Covid-19 в Турции, Россия в апреле приостановила большинство авиаперелетов между двумя странами до 1 июня, из-за чего Турция лишилась российских туристов, которые приезжают сюда во время майских праздников", – отмечает издание.

По словам заместителя главы комитета Рады по обороне Юрия Мысягина, дроны Bayraktar позволяют Украине "сдерживать российскую агрессию" и помогут в принятии ответных мер в случае вторжения РФ.

Справка. "Байрактар ТБ2" - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина", сообщает Википедия.

Итоги апрельских переговоров Зеленского и Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля находился с визитом в Турции. В Стамбуле глава украинского государства провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которых обсуждались отношения двух государств и развитие сотрудничества Киева и Анкары.

Турецкий глава государства Реджеп Эрдоган заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Анкара осуждает аннексию автономной республики Крым. Турецкое государство поддерживает Крымскую платформу.

Стороны подписали ряд документов, среди которых – рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар, ряда отдельных категорий граждан и сотрудничестве в спортивной сфере на ближайшие 2 года.

Украина и Турция подтвердили стратегическое партнерство двух стран.

Также Эрдоган объявил о помощи Украине в ситуации с Донбассом.