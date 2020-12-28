Ермак анонсировал встречу советников "нормандской четверки"

Андрей Ермак рассказал, когда встретятся советники нормандской четверки / Офис президента Украины

Встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) может пройти до конца января. Однако, пока нет определенности с датой встречи на уровне глав государств "нормандской четверки", заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в понедельник, 28 декабря.

"Сейчас обсуждаются новые даты, причем с самого начала января. Мы рассчитываем, что до конца января встреча на уровне политических советников состоится", - сказал Ермак, сообщает Интерфакс.

Он подчеркнул, что "работа в Нормандском формате не прекращается ни на день".

Ермак также сообщил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе начнется с начала следующего года.

Глава Офиса президента также отметил, что "согласованы 4 зоны разведения на Донбассе".

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