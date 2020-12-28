Ермак анонсировал встречу советников "нормандской четверки"

Работа в Нормандском формате не прекращается ни на день, заверил глава Офиса президента.
Встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) может пройти до конца января. Однако, пока нет определенности с датой встречи на уровне глав государств "нормандской четверки", заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в понедельник, 28 декабря.
"Сейчас обсуждаются новые даты, причем с самого начала января. Мы рассчитываем, что до конца января встреча на уровне политических советников состоится", - сказал Ермак, сообщает Интерфакс.
Он подчеркнул, что "работа в Нормандском формате не прекращается ни на день".
Ермак также сообщил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе начнется с начала следующего года.
Глава Офиса президента также отметил, что "согласованы 4 зоны разведения на Донбассе".
Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:
- 20 ноября глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
- 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
- 11 сентября в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.