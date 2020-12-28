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Ермак анонсировал встречу советников "нормандской четверки"

28 декабря 2020, 14:46

Работа в Нормандском формате не прекращается ни на день, заверил глава Офиса президента.

Андрей Ермак
Андрей Ермак рассказал, когда встретятся советники нормандской четверки / Офис президента Украины

Встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) может пройти до конца января. Однако, пока нет определенности с датой встречи на уровне глав государств "нормандской четверки", заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в понедельник, 28 декабря.

"Сейчас обсуждаются новые даты, причем с самого начала января. Мы рассчитываем, что до конца января встреча на уровне политических советников состоится", - сказал Ермак, сообщает Интерфакс.

Он подчеркнул, что "работа в Нормандском формате не прекращается ни на день".

Ермак также сообщил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе начнется с начала следующего года.

Глава Офиса президента также отметил, что "согласованы 4 зоны разведения на Донбассе".

Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:

  • 20 ноября глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
  • 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
  • 11 сентября в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.

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