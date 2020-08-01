Кремль объявил войну Ермаку: СМИ рассказали, почему Москва в ярости от переговоров с Киевом

В России считают, что Ермак не соблюдает договоренности по Донбассу - СМИ / УНИАН

Письмо замглавы АП РФ Дмитрия Козака странам Нормандской четверки, в котором была предложена инициатива о прекращении переговоров в рамках советников глав государств, продиктована нежеланием Кремля вести переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Такой демарш вызван саботажем Банковой идей, которые пытался реализовать Козак.

Об этом говорится в материале издания Европейская правда.

Автор статьи указывает, что Кремль не хочет вести переговоры с Андреем Ермаком. Ранее главу ОП называли "агентом РФ в команде Зеленского", особенно после резонансных историей с созданием так называемого Консультативного совета по Донбассу и проведением выборов в ОРДЛО уже в 2020 году.

В ЕП со ссылкой на свои источники указывают, что ситуация изменилась и конфликт между Кремлем и Ермаком действительно существует. Один из его проявлений – это эмоциональное выступление во время последних переговоров советников в июле.Читайте такжеПолная автономия Донбасса: в разведке рассказали, кто от Кремля стал курировать процессы в "Л/ДНР"

"Посланник Путина там не скрывал эмоций, обвиняя украинского коллегу в разрушении "Минска". Да и раньше Козак возмущался, в том числе публично, что украинская сторона проводит несогласованные шаги, не держит слово и нарушает все обязательства, даже письменные", - отмечается в статье.

Кроме того, Ермак своей подписью завизировал создание выгодного России Консультативного совета по Донбассу, после чего в Кремле считали, что переговоры существенно продвинулись. Однако Банковая решила изменить свое решение.

"Но когда идея стала публичной и вызвала возмущение в Украине из-за найденных в ней ловушек, Банковая, включая Ермака, резко изменила позицию. В конце концов, идею КР сняли с повестки дня. Поэтому неприязнь посланника Путина к своему украинскому визави – достаточно искренняя", - добавил автор материала, акцентировав внимание на том, что для Козака это стало настоящим ударом.Читайте такжеБудут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша Козака

Кроме того, в России считают, что инициатива привлечения украинских переселенцев из ОРДЛО принадлежит Ермаку. Москву чрезмерно раздражает такой ход Банковой.

В материале подчеркивается, что претензии к Ермаку были и у Суркова – обвинения практически аналогичны.

Ранее Ермак заявил, желание Москвы прекратить переговоры в рамках советников связано с жесткой политической позицией Украины.