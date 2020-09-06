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"Если тебя бьют – бей в ответ": Кулеба раскрыл будущее отношений Украины и Беларуси

6 сентября 2020, 11:35

Украина не будет терпеть резких заявлений в свой адрес, утверждает Дмитрий Кулеба.

Кулеба
Россия действует на территории Беларуси, в то время как Минск во всем обвиняет Украину - Кулеба / УНИАН

Дипломатические отношения Киева и Минска претерпят существенных изменений в связи с последними событиями. Беспочвенные обвинения в адрес Украины о якобы вмешательстве во внутриполитические процессы Беларуси и выдача россиянам боевиков ЧВК Вагнера приведут к серьезным последствиям.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.

По его словам, украинско-белорусские дипломатические отношения изменятся в связи с заявлениями и действиями руководителей белорусского государства в адрес Украины.

"Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого. И не только из-за массовых и системных нарушений прав человека в Беларуси, но и из-за решения по" вагнеровцам ", потому что Украина во всем, оказывается, виновата", - отметил дипломат.Читайте также"Вор кричит – держите вора": в МИД Украины ответили на обвинения России по Беларуси

Также он добавил, что в то время как Россия действует на территории Беларуси, Минск во всем обвиняет Украину, демонстрируя недружественное отношение к Киеву. Такие действия в обязательном порядке приведут к жестким последствиям.

"Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть. Моя политика в дипломатии всегда очень проста: если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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